Точно не медведь: настоящий "Бигфут" в фильме об Арктике напугал соцсети (фото, видео)

Большую мохнатую фигуру заметили на кадрах документального фильма об Арктике. Фигура следила за стадом животных, а затем быстро исчезла между холмами. При этом расстояние до ближайшего населенного пункта было более 100 км.

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Снежный человек, или "Бигфут", следил за стадом капибар за сотни километров от ближайшего поселения людей. Ученые заметили его, когда просматривали видеоматериалы фильма об Арктике. Оператор, который делал запись, уверен, что это не член съемочной группы и не медведь. Об обстоятельствах "курьеза" на видео и доказательства существования "Бигфута" рассказали на портале Daily Star.

Журналисты заинтересовались видео, размещенным на YouTube-канале пользователя с ником ThinkerThunker. ThinkerThunker, который имеет более 100 тыс. подписчиков и коллекционирует доказательства существования "Бигфута", пообщался с видеооператором Уильямом Ривом. Уильям участвовал в съемках документального фильма об Арктике в 2001 году и уверен, что видел снежного человека.

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По словам Рива, при просмотре отснятых материалов он заметил загадочную фигуру рядом со стадом капибар, которых снимали по указанию ученых. Большая мохнатая фигура быстро передвигалась по местности на расстоянии двух десятков метров от животных. Через мгновение она исчезла за хребтом, рассказал собеседник ThinkerThunker. По мнению оператора, это был снежный человек, то есть "Бигфут", или "йети".

Курьезы на видео — скриншот фильма об Арктике и "Бигфут" Фото: Скриншот Курьезы на видео — фигура "Бигфута" Фото: Скриншот

Оператор объяснил, почему, по его мнению, это именно "снежный человек", а не человек или животное, которые случайно попали в кадр.

Во-первых, члены съемочной группы никогда не приближались к месту съемки — таково было указание ученых, которые руководили процессом.

Во-вторых, расстояние до ближайшего человеческого поселения — сотни километров.

"За сотни миль от нашего места не было незнакомцев. Это были только мы и очень маленькая команда. У нас была основная команда только из девяти человек, и мы использовали два вертолета", — пояснил Уильям.

В-третьих, это не мог быть, например, медведь. Медведь, если бы бежал с большой скоростью, то спустился бы на четыре лапы. При этом мохнатая фигура бежала на двух.

"Этот объект, который мы видим, более вертикальный и, кажется, бегает на двух ногах", — слышно на видео одно из доказательств того, что камера сняла реального "Бигфута".

Видео с кадрами снежного человека набрало почти 200 тыс. просмотров, видно на канале. Ниже — почти 1 тыс. комментариев. Есть люди, которые уверены, что "это явно не медведь". Аргумент в пользу этой версии — слишком большая скорость движения. Другие же сомневаются. Кто-то написал, что волосатая фигура — монтаж, а кто-то шутит, что это "инопланетянин".

Курьезы на видео — комментарии относительно фигуры "Бигфута" в фильме об Арктике Фото: Скриншот

На видео ThinkerThunker можно самостоятельно удостовериться, похожа ли загадочная фигура из фильма об Арктике на снежного человека.

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Отметим, ранее Фокус рассказывал о других случаях, когда люди якобы замечали снежного человека. Например, в мае двое туристов сняли мохнатое существо в Колорадо. Сначала они видели, как существо спускается по холму, а потом — как приседает между кустарников. Пользователи соцсетей внимательно просмотрели запись и объяснили, что на самом деле она показывает: это либо обычный прохожий, либо человек, который надел костюм "Чубакки".

Напоминаем, в январе 2024 года издание Science Alert проанализировало сообщения о "Бигфуте" и подытожило, что кадры с загадочными фигурами все чаще появляются в определенных местах.