Точно не ведмідь: справжній "Бігфут" у фільмі про Арктику налякав соцмережі (фото, відео)

Велику волохату фігуру помітили на кадрах документального фільму про Арктику. Фігура стежила за стадом тварин, а потім швидко зникла між пагорбами. Водночас відстань до найближчого населеного пункту була понад 100 км.

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Снігова людина, або "Бігфут", стежила за стадом капібар за сотні кілометрів від найближчого поселення людей. Науковці помітили його, коли переглядали відеоматеріали фільму про Арктику. Оператор, який робив запис, впевнений, що це не член знімальної групи і не ведмідь. Про обставини "курйозу" на відео і докази існування "Бігфута" розповіли на порталі Daily Star.

Журналісти зацікавились відео, розміщеного на YouTube-каналі користувача з ніком ThinkerThunker. ThinkerThunker, який має понад 100 тис. підписників і колекціонує докази існування "Бігфута", поспілкувався з відеооператором Вільямом Рівом. Вільям брав участь у зйомках документального фільму про Арктику у 2001 році і впевнений, що бачив снігову людину.

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Зі слів Ріва, при перегляді відзнятих матеріалів він помітив загадкову фігуру поруч зі стадом капібар, яких фільмували за вказівкою науковців. Велика волохата фігура швидко пересувалась місцевістю на відстані зо два десятки метрів від тварин. За мить вона зникла за хребтом, розповів співрозмовник ThinkerThunker. На думку оператора, це була снігова людина, тобто "Бігфут", або "єті".

Курйози на відео - скриншот фільма про Арктику та "Бігфут" Фото: Скриншот Курйози на відео - фігура "Бігфута" Фото: Скриншот

Оператор пояснив, чому на його думку це саме "снігова людина", а не людина чи тварина, які випадково потрапили в кадр.

По-перше, члени знімальної групи ніколи не наближалися до місця зйомки — така була вказівка вчених, які керували процесом.

По-друге, відстань до найближчого людського поселення — сотні кілометрів.

"За сотні миль від нашого місця не було незнайомців. Це були тільки ми та дуже маленька команда. У нас була основна команда лише з дев’яти осіб і ми використовували два гелікоптери", — пояснив Вільям.

По-третє, це не міг бути, наприклад, ведмідь. Ведмідь, якби біг з великою швидкістю, то спустився б на чотири лапи. Натомість волохата фігура бігла на двох.

"Цей об’єкт, який ми бачимо, більш вертикальний і, здається, бігає на двох ногах", — чути на відео один із доказів того, що камера зафільмувала реального "Бігфута".

Відео з кадрами снігової людини набрало майже 200 тис. переглядів на каналі. Нижче — майже 1 тис. коментарів. Є люди, які впевнені, що "це явно не ведмідь". Аргумент на користь цієї версії — надто велика швидкість руху. Інші ж сумніваються. Хтось написав, що волохата фігура — монтаж, а хтось жартує, що це "інопланетянин".

Курйози на відео - коментарі щодо фігури "Бігфута" у фільмі про Арктику Фото: Скриншот

На відео ThinkerThunker можна самостійно переконатися, чи схожа загадкова фігура з фільму про Арктику на снігову людину.

Курйоз на відео - кадри з "Бугфутом" в Арктиці

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про інші випадки, коли люди начебто помічали снігову людину. Наприклад, у травні двоє туристів зафільмували волохату істоту у Колорадо. Спершу вони бачили, як істота спускається пагорбом, а потім — як присідає між чагарників. Користувачі соцмереж уважно переглянули запис і пояснили, що насправді він показує: це або пересічний перехожий, або чоловік, який вдягнув костюм "Чубаки".

Нагадуємо, у січні 2024 видання Science Alert проаналізувало повідомлення про "Бігфута" і підсумувало, що кадри з загадковими фігурами все частіше з'являються у певних місцях.