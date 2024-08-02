Не стриглась 40 дней: женщина показала "самые длинные в мире" дреды (фото)

Аша Мандела уделяет много времени уходу за своими локонами. Она часто сворачивает их в клубок и обнимает на ночь, "осыпая" их поцелуями.

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62-летняя Аша Мандела из США гордится тем, что у нее самые длинные в мире дреды. Женщина рассказала, что каждый день обнимает их и целует. После 40 лет роста она клянется, что никогда не будет их стричь. Об этом пишет The Mirror.

Американка отращивает волосы уже более 40 лет и настаивает на том, что никогда и ни за что не будет их стричь. Дреды рекордсменки Книги рекордов Гиннесса достигают впечатляющей длины в 19 футов и 6,5 дюймов (почти 6 метров).

Во время прогулок Аша собирает волосы в мешок, чтобы они не волочились по полу. Она не может держать прическу более двух часов из-за ее большого веса.

"Мне не нравится термин "страшные локоны", поскольку я не считаю, что в моих есть что-то страшное. Я называю свои волосы королевской короной любви или коброй", — рассказала американка.

Аша Мандела из США гордится тем, что у нее самые длинные в мире дреды Фото: Instagram

Аша говорит, что люди часто считают ее волосы грязными или нездоровыми, но она настаивает на обратном. Она объяснила, что выбрала дреды, потому что знала, что сможет легко мыть корни.

Женщина, живущая в США, уделяет много времени уходу за своими локонами. Она часто сворачивает их в клубок и обнимает на ночь, осыпая их поцелуями.

"Совет номер один для здоровых волос или локонов — держать их в чистоте и любить их, целовать их и проявлять к ним гораздо больше любви. Мой совет тем, кто решил отрастить дреды, — относиться к ним как к растению. Если вы не будете его поливать или чем-то подкармливать, оно погибнет и не будет расти должным образом", — рассказала американка.

Дреды рекордсменки Книги рекордов Гиннесса достигают впечатляющей длины в почти 6 метров Фото: Instagram

Аша признается, что процесс отращивания волос начался для нее как духовное путешествие. Она прокомментировала: "Мне начали сниться сны или то, что другие могут назвать видениями, в которых огромная кобра появлялась передо мной и начинала говорить со мной, давая понять, что я избранная".

Аша рассказала, что не планирует стричь волосы в ближайшее время.

"Этого никогда не случится", — добавила она.

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