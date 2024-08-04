Печенье с предсказанием помогло мужчине сорвать крупный куш в лотерее (фото)

Джон Картер решил довериться судьбе и купил лотерейный билет. Теперь мужчина думает, на что потратить свой денежный приз.

Related video

Житель Тринити (штат Северная Каролина, США) Джон Картер рассказал, что послание в печенье с предсказаниями вдохновило его на покупку лотерейного билета, который принес ему приз в 200 000 долларов. Об этом пишет UPI.

Ужин помог американцу стать богаче. Свой счастливый билет мужчина приобрел за 5 долларов в магазине Hillsville Country Mart.

"Вчера вечером мы ели китайскую еду, и нам попалось печенье с предсказанием, на котором было написано: "Не упустите свой шанс выиграть по-крупному". Я подумал, что печенье с предсказаниями — это знак. Это должно быть судьба", — сказал Картер.

Мужчина стал богаче на 200 тысяч долларов Фото: North Carolina Education Lottery

Мужчина решил, что печенье подсказывает ему попытать счастья в лотерее. По словам игрока, он был шокирован, когда заметил приз в 200 000 долларов.

"Я начал видеть ноль, затем еще один и так дальше. Я подумал, что это всего лишь сон", — поделился американец.

По словам Картера, в его планы входит оплатить некоторые счета и купить лодку для рыбалки.

Ранее Фокус сообщал, что женщина нашла во дворе 6000 долларов, но банк отказался принимать купюры. Пенсионерка Мэри Венегас была счастлива, когда нашла деньги, ведь она живет на фиксированный доход и должна была оплатить просроченные счета. Однако все пошло не по плану.

Также стало известно, что супруги спасли выигрышный лотерейный билет из мусора. Мужчина решил еще проверить числа в билете, который его жена выбросила в мусорное ведро. Его внимательность принесла супругам 200 тысяч долларов.