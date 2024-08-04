Печиво з передбаченням допомогло чоловікові зірвати великий куш у лотереї (фото)

Джон Картер вирішив довіритися долі та купив лотерейний білет. Тепер чоловік думає, на що витратити свій грошовий приз.

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Житель Трініті (штат Північна Кароліна, США) Джон Картер розповів, що послання в печиві з передбаченнями надихнуло його на купівлю лотерейного білета, який приніс йому приз у 200 000 доларів. Про це пише UPI.

Вечеря допомогла американцеві стати багатшим. Свій щасливий білет чоловік придбав за 5 доларів у магазині Hillsville Country Mart.

"Учора ввечері ми їли китайську їжу, і нам попалося печиво з пророкуванням, на якому було написано: "Не пропустіть свій шанс виграти по-крупному". Я подумав, що печиво з передбаченнями — це знак. Це має бути доля", — сказав Картер.

Чоловік став багатшим на 200 тисяч доларів Фото: North Carolina Education Lottery

Чоловік вирішив, що печиво підказує йому спробувати щастя в лотереї. За словами гравця, він був шокований, коли помітив приз у 200 000 доларів.

"Я почав бачити нуль, потім ще один і так далі. Я подумав, що це всього лише сон", — поділився американець.

За словами Картера, у його плани входить оплатити деякі рахунки й купити човен для риболовлі.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла у дворі 6000 доларів, але банк відмовився приймати купюри. Пенсіонерка Мері Венегас була щаслива, коли знайшла гроші, адже вона живе на фіксований дохід і повинна була оплатити прострочені рахунки. Однак усе пішло не за планом.

Також стало відомо, що подружжя врятувало виграшний лотерейний білет зі сміття. Чоловік вирішив ще перевірити числа у квитку, який його дружина викинула у відро для сміття. Його уважність принесла подружжю 200 тисяч доларів.