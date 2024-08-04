Взлетная полоса не нужна: роскошный электросамолет летает из Бирмингема в Лондон за 35 минут (фото)

По словам журналистов, каждый перелет на Lilium Jet обойдется из расчета примерно в 2,50 долларов за километр. Расстояние в 190 км будет стоить 470 долларов в одну сторону.

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Роскошный электроджет предлагает "золотой билет" и спасение от автомобильных пробок — тем, кому это по карману. Lilium Jet, разработанный немецкой компанией Lilium Air Mobility, может предложить вместо трехчасовой поездки на автомобиле перелет длительностью 35 минут. Об этом пишет The Sun.

"Мне приходилось добираться из Бирмингема в Фарнборо почти три часа из-за пробок, — сказал сооснователь и главный инженер компании Дэниел Виганд. — Но я мог бы сделать это за 35 минут на самолете Lilium".

Каждый перелет обойдется из расчета примерно в 2,50 долларов за километр, а с учетом того, что расстояние от Лондона до Бирмингема составляет около 190 км, поездка будет стоить около 470 долларов в одну сторону.

Самолет Lilium Jet

Виганд говорит, что, хотя такой вид транспорта может заменить вертолеты и бизнес-джеты, это точно не воздушное такси.

Его называют "региональным электрическим самолетом", то есть он не предназначен для полетов на 10 км через городскую территорию, а разрабатывался для более дальних региональных поездок, примерно 30 – 300 км.

Самолет Lilium Jet

"Такая потребность в региональном высокоскоростном транспорте для поездок в разные города за гораздо меньшее время существует по всему земному шару, — объяснил Виганд. — Вы проводите часы на земле в пробках, тогда как можете сэкономить много времени, летая на самолете".

По его словам, если взять развитый город с миллионным населением, обычно требуется менее 30 минут, чтобы пересечь его на автомобиле.

"Поэтому нет смысла пользоваться воздушным такси, потому что вы тратите пять минут, чтобы добраться до машины, затем на самолете, затем обратно в машине, а затем нужно доехать до конечной точки. Слишком много пересадок", — объяснил он.

Вертикальный взлет

Самолет Lilium Jet

Средняя крейсерская скорость этого самолета на аккумуляторах составляет 250 км/ч, но может достигать 300. Самолет заряжается примерно за 45 минут, и ему даже не нужна взлетно-посадочная полоса.

"Он взлетает и приземляется вертикально, — объяснил Виганд, который стал оформлять лицензию пилота в 14 лет. — Все, что ему нужно, — это вертолетная площадка".

По его словам, можно летать куда угодно, например в частный гольф-клуб в любой точке города, где есть вертолетная площадка.

Самолет, который стоит от 7 до 9 млн долларов в зависимости от конфигурации салона, как ожидается, совершит свой первый пилотируемый полет в начале 2025 года. Компания-производитель надеется, что первые поставки клиентам начнутся к 2026 году.

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