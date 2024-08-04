Ездит по рельсам: в интернете показали необычный Volkswagen Transporter (фото)

Изготовлено всего 30 дрезин Klv-20 на базе Volkswagen T1 и они обслуживают железные дороги в ФРГ. Минивэн способен разогнаться до 70 км/ч.

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В Германии отреставрировали очень необычный Volkswagen T1 1955 года. Культовый микроавтобус был превращен в небольшую железнодорожную дрезину. Об этом пишет сайт Autoevolution.

Микроавтобусы использовали для обслуживания железной дороги Фото: Volkswagen

История Volkswagen T1 берет начало в первой половине 1950-х годов. Железная дорога ФРГ Deutsche Bundesbahn нуждалась в новой дрезине для обслуживания путей. Чтобы сэкономить средства, было решено создать ее на базе доступного Volkswagen.

Дрезина способна развить 70 км/ч Фото: Volkswagen

Проект назвали Klv-20. За основу взяли стандартный 4,1-метровый минивэн Volkswagen Transporter T1. Он получил стальные колесные пары, также установили мощные фары и выдвижные подножки. В салоне появились три широкие трехместные скамьи, то есть дрезина могла перевозить до девяти человек.

Volkswagen Transporter получил полностью новые органы управления Фото: Volkswagen

Интересно, что Volkswagen T1 сохранил стандартную 1,2-литровую четверку мощностью 28 л.с. Максимальная скорость дрезины составила 70 км/ч. Конечно же, пришлось установить полностью новые органы управления.

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Всего изготовили всего 30 Volkswagen T1 Klv-20. Они эксплуатировались до 1977 года, а после списания большинство из них отправили на утилизацию. До наших дней сохранились лишь несколько дрезин.

Салон рассчитан на 9 человек Фото: Volkswagen

Конкретно этот Volkswagen Transporter T1 эксплуатировался в Баварии. После реставрации он хранится в музее коммерческих Volkswagen в Ганновере, а недавно демонстрировался на автофестивале VW Bus Day.

Кстати, недавно презентовали полностью новый Volkswagen Transporter T7, который получил гибридные и электрические модификации.

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