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Авто

Ездит по рельсам: в интернете показали необычный Volkswagen Transporter (фото)

Volkswagen T1, Volkswagen Transporter, минивэн Volkswagen, Volkswagen T1 1955
Фото: Volkswagen | Volkswagen T1 1955 года превратили в дрезину

Изготовлено всего 30 дрезин Klv-20 на базе Volkswagen T1 и они обслуживают железные дороги в ФРГ. Минивэн способен разогнаться до 70 км/ч.

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В Германии отреставрировали очень необычный Volkswagen T1 1955 года. Культовый микроавтобус был превращен в небольшую железнодорожную дрезину. Об этом пишет сайт Autoevolution.

Volkswagen T1 1955, Volkswagen Transporter, минивэн Volkswagen, Volkswagen T1, Volkswagen T1 Fullscreen
Микроавтобусы использовали для обслуживания железной дороги
Фото: Volkswagen

История Volkswagen T1 берет начало в первой половине 1950-х годов. Железная дорога ФРГ Deutsche Bundesbahn нуждалась в новой дрезине для обслуживания путей. Чтобы сэкономить средства, было решено создать ее на базе доступного Volkswagen.

Volkswagen T1, Volkswagen Transporter, минивэн Volkswagen, Volkswagen T1 1955 Fullscreen
Дрезина способна развить 70 км/ч
Фото: Volkswagen

Проект назвали Klv-20. За основу взяли стандартный 4,1-метровый минивэн Volkswagen Transporter T1. Он получил стальные колесные пары, также установили мощные фары и выдвижные подножки. В салоне появились три широкие трехместные скамьи, то есть дрезина могла перевозить до девяти человек.

Volkswagen T1, Volkswagen Transporter, минивэн Volkswagen, Volkswagen T1 1955 Fullscreen
Volkswagen Transporter получил полностью новые органы управления
Фото: Volkswagen

Интересно, что Volkswagen T1 сохранил стандартную 1,2-литровую четверку мощностью 28 л.с. Максимальная скорость дрезины составила 70 км/ч. Конечно же, пришлось установить полностью новые органы управления.

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Всего изготовили всего 30 Volkswagen T1 Klv-20. Они эксплуатировались до 1977 года, а после списания большинство из них отправили на утилизацию. До наших дней сохранились лишь несколько дрезин.

салон Volkswagen T1, Volkswagen Transporter, минивэн Volkswagen, Volkswagen T1 1955 Fullscreen
Салон рассчитан на 9 человек
Фото: Volkswagen

Конкретно этот Volkswagen Transporter T1 эксплуатировался в Баварии. После реставрации он хранится в музее коммерческих Volkswagen в Ганновере, а недавно демонстрировался на автофестивале VW Bus Day.

Кстати, недавно презентовали полностью новый Volkswagen Transporter T7, который получил гибридные и электрические модификации.

Также Фокус рассказывал о малоизвестном электромобиле Skoda 90-х годов. Его выпускали серийно.