Їздить по рейках: у інтернеті показали незвичайний Volkswagen Transporter (фото)

Виготовлено лише 30 дрезин Klv-20 на базі Volkswagen T1 і вони облусговували залізниці у ФРН. Мінівен здатен розігнатися до 70 км/год.

Related video

У Німеччині відреставрували дуже незвичний Volkswagen T1 1955 року. Культовий мікроавтобус був перетворений на невелику залізничну дрезину. Про це пише сайт Autoevolution.

Мікроавтобуси використовували для обслуговування залізниці Фото: Volkswagen

Історія Volkswagen T1 бере початок у першій половині 1950-х років. Залізниця ФРН Deutsche Bundesbahn потребувала нову дрезину для обслуговування колій. Аби зекономити кошти, було вирішено створити її на базі доступного Volkswagen.

Дрезина здатна розвинути 70 км/год Фото: Volkswagen

Проєкт назвали Klv-20. За основу взяли стандартний 4,1-метровий мінівен Volkswagen Transporter T1. Він отримав сталеві колісні пари, також встановили потужні фари і висувні підніжки. У салоні з’явилися три широкі тримісні лави, тобто дрезина могла перевозити до дев’яти осіб.

Volkswagen Transporter отримав повністю нові органи управління Фото: Volkswagen

Цікаво, що Volkswagen T1 зберіг стандартну 1,2-літрову четвірку потужністю 28 к. с. Максимальна швидкість дрезини склала 70 км/год. Звісно ж, довелося встановити повністю нові органи управління.

Важливо

Ексклюзив із 90-х: на продаж виставили унікальний універсал Mercedes S600 W140 (фото)

Усього виготовили лише 30 Volkswagen T1 Klv-20. Вони експлуатувалися до 1977 року, а після списання більшість із них відправили на утилізацію. До наших днів збереглися лише кілька дрезин.

Салон розраховано на 9 осіб Фото: Volkswagen

Конкретно цей Volkswagen Transporter T1 експлуатувався в Баварії. Після реставрації він зберігається в музеї комерційних Volkswagen у Ганновері, а нещодавно демонструвався на автофестивалі VW Bus Day.

До речі, недавно презентували повністю новий Volkswagen Transporter T7, який отримав гібридні та електричні модифікації.

Також Фокус розповідав про маловідомий електромобіль Skoda 90-х років. Його випускали серійно.