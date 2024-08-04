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Їздить по рейках: у інтернеті показали незвичайний Volkswagen Transporter (фото)

Volkswagen T1, Volkswagen Transporter, мінівен Volkswagen, Volkswagen T1 1955
Фото: Volkswagen | Volkswagen T1 1955 року перетворили на дрезину

Виготовлено лише 30 дрезин Klv-20 на базі Volkswagen T1 і вони облусговували залізниці у ФРН. Мінівен здатен розігнатися до 70 км/год.

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У Німеччині відреставрували дуже незвичний Volkswagen T1 1955 року. Культовий мікроавтобус був перетворений на невелику залізничну дрезину. Про це пише сайт Autoevolution.

Volkswagen T1 1955, Volkswagen Transporter, мінівен Volkswagen, Volkswagen T1 Fullscreen
Мікроавтобуси використовували для обслуговування залізниці
Фото: Volkswagen

Історія Volkswagen T1 бере початок у першій половині 1950-х років. Залізниця ФРН Deutsche Bundesbahn потребувала нову дрезину для обслуговування колій. Аби зекономити кошти, було вирішено створити її на базі доступного Volkswagen.

Volkswagen T1, Volkswagen Transporter, мінівен Volkswagen, Volkswagen T1 1955 Fullscreen
Дрезина здатна розвинути 70 км/год
Фото: Volkswagen

Проєкт назвали Klv-20. За основу взяли стандартний 4,1-метровий мінівен Volkswagen Transporter T1. Він отримав сталеві колісні пари, також встановили потужні фари і висувні підніжки. У салоні з’явилися три широкі тримісні лави, тобто дрезина могла перевозити до дев’яти осіб.

Volkswagen T1, Volkswagen Transporter, мінівен Volkswagen, Volkswagen T1 1955 Fullscreen
Volkswagen Transporter отримав повністю нові органи управління
Фото: Volkswagen

Цікаво, що Volkswagen T1 зберіг стандартну 1,2-літрову четвірку потужністю 28 к. с. Максимальна швидкість дрезини склала 70 км/год. Звісно ж, довелося встановити повністю нові органи управління.

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Усього виготовили лише 30 Volkswagen T1 Klv-20. Вони експлуатувалися до 1977 року, а після списання більшість із них відправили на утилізацію. До наших днів збереглися лише кілька дрезин.

салон Volkswagen T1, Volkswagen Transporter, мінівен Volkswagen, Volkswagen T1 1955 Fullscreen
Салон розраховано на 9 осіб
Фото: Volkswagen

Конкретно цей Volkswagen Transporter T1 експлуатувався в Баварії. Після реставрації він зберігається в музеї комерційних Volkswagen у Ганновері, а нещодавно демонструвався на автофестивалі VW Bus Day.

До речі, недавно презентували повністю новий Volkswagen Transporter T7, який отримав гібридні та електричні модифікації.

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