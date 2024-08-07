Мужчина попросил друга купить ему лотерейный билет и выиграл $2 млн

Победитель лотереи до сих пор хранит свой выигрыш в тайне. Он хочет удивить свою семью, показав им свой большой чек.

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54-летний мужчина из штата Мичиган (США) выиграл 2 миллиона долларов по лотерейному билету благодаря небольшой помощи друга. Об этом пишет UPI.

Житель округа Окленд рассказал сотрудникам Мичиганской лотереи, что он часто просит своего знакомого помочь ему сыграть в лотерею.

"Когда мой друг идет покупать лотерейные билеты, я всегда даю ему немного денег и говорю, чтобы он купил и мне несколько штук", — сказал игрок.

Знакомый мужчины купил ему билет Jackson стоимостью 20 долларов в магазине Orchard Market Place в Фармингтон-Хиллз.

"Он выбрал для меня этот билет и я сразу же стер защитный экран на нем, как только получил. Когда я увидел, что выиграл 2 миллиона долларов, моя челюсть упала на пол и осталась там! Я был в полном восторге, и, честно говоря, я до сих пор в восторге! Я не могу объяснить, что чувствуют люди, когда выигрывают такую сумму денег", — сказал победитель.

По его словам, он до сих пор хранит свой выигрыш в тайне.

"Я никому не сказал об этом, кроме моего друга, который купил для меня билет, но скоро я планирую удивить свою семью, показав им свой большой чек", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что женщина нашла во дворе 6000 долларов, но банк отказался принимать купюры. Пенсионерка Мэри Венегас была счастлива, когда нашла деньги, ведь она живет на фиксированный доход и должна была оплатить просроченные счета. Однако все пошло не по плану.

Также стало известно, что супруги спасли выигрышный лотерейный билет из мусора. Мужчина решил еще проверить числа в билете, который его жена выбросила в мусорное ведро. Его внимательность принесла супругам 200 тысяч долларов.