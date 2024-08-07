Чоловік попросив друга купити йому лотерейний білет і виграв $2 млн

Переможець лотереї досі зберігає свій виграш у таємниці. Він хоче здивувати свою сім'ю, показавши їм свій великий чек.

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54-річний чоловік зі штату Мічиган (США) виграв 2 мільйони доларів за лотерейним білетом завдяки невеликій допомозі друга. Про це пише UPI.

Житель округу Окленд розповів співробітникам Мічиганської лотереї, що він часто просить свого знайомого допомогти йому зіграти в лотерею.

"Коли мій друг іде купувати лотерейні білети, я завжди даю йому трохи грошей і кажу, щоб він купив і мені кілька штук", — сказав гравець.

Знайомий чоловіка купив йому білет Jackson вартістю 20 доларів у магазині Orchard Market Place у Фармінгтон-Гіллз.

"Він вибрав для мене цей білет, і я одразу ж стер захисний екран на ньому, щойно отримав. Коли я побачив, що виграв 2 мільйони доларів, моя щелепа впала на підлогу і залишилася там! Я був у повному захваті, і, чесно кажучи, я досі в захваті! Я не можу пояснити, що відчувають люди, коли виграють таку суму грошей", — сказав переможець.

За його словами, він досі зберігає свій виграш у таємниці.

"Я нікому не сказав про це, крім мого друга, який купив для мене білет, але скоро я планую здивувати свою сім'ю, показавши їм свій великий чек", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла у дворі 6000 доларів, але банк відмовився приймати купюри. Пенсіонерка Мері Венегас була щаслива, коли знайшла гроші, адже вона живе на фіксований дохід і повинна була оплатити прострочені рахунки. Однак усе пішло не за планом.

Також стало відомо, що подружжя врятувало виграшний лотерейний білет зі сміття. Чоловік вирішив ще перевірити числа у квитку, який його дружина викинула у відро для сміття. Його уважність принесла подружжю 200 тисяч доларів.