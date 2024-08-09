Мужчина заснял "огромный белый куб" в небе, прежде чем он бесследно исчез (фото)

Мужчина остался в недоумении после того, как днем в небе над собой заметил необычный вращающийся объект. В поисках ответов он обратился к соцсетям.

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Мужчина зафиксировал огромный "белый куб", вращающийся в небе над ним. Он поделился необычными кадрами на популярном форуме Reddit.

Некоторые пользователи социальных сетей считают, что пользователь с ником Time-Development1510 заметил НЛО, другие же утверждают, что это просто потерянный воздушный шар.

Мужчина остался в недоумении после того, как средь бела дня заметил в небе над собой вращающийся "огромный белый куб". В поисках ответов он обратился к социальным сетям, чтобы спросить у пользователей их мнение о необычном объекте.

"Этот огромный белый куб вращался в небе около пяти минут, а затем в одно мгновение исчез. Сначала он появился, я начал записывать на старый iPhone, а потом он исчез. Затем он появился снова", — написал он.

Мужчина зафиксировал огромный "белый куб", вращающийся в небе над ним Фото: Reddit

Многие пользователи поспешили поделиться своим мнением в комментариях:

"У меня есть видео, на котором я снял то же самое около года назад в Британской Колумбии, Канада, оно было намного дальше, но было видно, что оно сидит и сияет в небе";

"Это один из самых убедительных роликов НЛО, которые я видел, отличная съемка";

"Я видел нечто подобное четыре-пять лет назад, когда ехал на небесном поезде в Ванкувере в Канаде. Я смотрел в окно на город вдалеке, а над самым высоким зданием парил точно такой же куб. Я достал телефон, чтобы снять видео, и он исчез";

"Отлично, теперь мы видим летающие сахарные кубы".

Ранее Фокус сообщал, что люди заметили таинственный огненный шар в ночном небе. Загадочный объект еще не идентифицирован, но наиболее распространенные теории включают метеор или космический мусор, вновь вошедший в атмосферу.

Также стало известно, что посреди поля появился загадочный зеркальный монолит. Лори Грейвс, владеющая участком, на котором была обнаружена металлическая конструкция, утверждает, что она не знает, откуда он мог появиться.