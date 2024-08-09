Чоловік зняв "величезний білий куб" у небі, перш ніж він безслідно зник (фото)

Чоловік залишився спантеличений після того, як вдень у небі над собою помітив незвичайний обертовий об'єкт. У пошуках відповідей він звернувся до соцмереж.

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Чоловік зафіксував величезний "білий куб", що обертається в небі над ним. Він поділився незвичайними кадрами на популярному форумі Reddit.

Деякі користувачі соціальних мереж вважають, що користувач із ніком Time-Development1510 помітив НЛО, інші ж стверджують, що це просто загублена повітряна куля.

Чоловік залишився здивованим після того, як серед білого дня помітив у небі над собою "величезний білий куб", що обертається. У пошуках відповідей він звернувся до соціальних мереж, щоб запитати у користувачів їхню думку про незвичайний об'єкт.

"Цей величезний білий куб обертався в небі близько п'яти хвилин, а потім в одну мить зник. Спочатку він з'явився, я почав записувати на старий iPhone, а потім він зник. Потім він з'явився знову", — написав він.

Чоловік зафіксував величезний "білий куб", що обертається в небі над ним Фото: Reddit

Багато користувачів поспішили поділитися своєю думкою в коментарях:

"У мене є відео, на якому я зняв те ж саме близько року тому в Британській Колумбії, Канада, воно було набагато далі, але було видно, що воно сидить і сяє в небі";

"Це один із найпереконливіших роликів НЛО, які я бачив, чудова зйомка";

"Я бачив щось подібне чотири-п'ять років тому, коли їхав на небесному поїзді у Ванкувері в Канаді. Я дивився у вікно на місто вдалині, а над найвищою будівлею ширяв точно такий самий куб. Я дістав телефон, щоб зняти відео, і він зник";

"Чудово, тепер ми бачимо літаючі цукрові куби".

Раніше Фокус повідомляв, що люди помітили таємничу вогняну кулю в нічному небі. Загадковий об'єкт ще не ідентифікований, але найпоширеніші теорії включають метеор або космічне сміття, яке знову увійшло в атмосферу.

Також стало відомо, що посеред поля з'явився загадковий дзеркальний моноліт. Лорі Грейвс, яка володіє ділянкою, на якій було виявлено металеву конструкцію, стверджує, що вона не знає, звідки він міг з'явитися.