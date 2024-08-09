В погоне за лайками: в Испании поймали туриста, который портил наскальные рисунки (фото)

Мужчина обливал водой древние рисунки, чтобы они были более четкими. Он не учел, что поливает известняк, который содержит водорастворимые соли.

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Под следствием в Испании оказался путешественник, который хотел получить более четкое фото и облил для этого водой древние наскальные рисунки. Об этом 8 августа сообщили в CNN со ссылкой на испанскую Гражданскую гвардию.

Правоохранители Испании ведут расследование в отношении мужчины, который мог повредить наскальные рисунки. Он облил рисунки, которым тысячи лет, водой, чтобы получить лучшее фото для соцсетей.

Отмечается, что подозреваемый — 39-летний житель города Лос-Вильярес. Снимки с мокрыми наскальными рисунками он сам опубликовал в Facebook.

"На фотографиях видно, что на пещерные рисунки поливали воду, смачивая их, чтобы лучше их увидеть и сделать более четкое изображение", — рассказали в Гражданской гвардии.

Фото наскальных рисунков, которые пострадали Фото: CNN

Древние рисунки были нанесены в разных местах горного хребта Сьерра-сюр-де-Хаэн и в настоящее время зарегистрированы как наследие Испании. Горе-турист находится под следствием за совершение преступления против исторического наследия.

Наскальные рисунки были нанесены на известняк, который содержит водорастворимые соли. При попадании воды эти соли растворяются. Однако когда поверхность снова становится сухой, соли оставляют корку. Это, как объяснили в Гражданской гвардии, и наносит "непоправимый вред".

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