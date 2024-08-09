Спрятали от солнца: туристы только сейчас узнают о деревне, полностью построенной в пещере

Необычное место для отдыха туристов было когда-то портом для лодок. Сейчас внутри пещеры находятся ярко-белые дома, которые выделяются в сумраке.

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Внутрь деревни, полностью построенной в пещере, никогда не проникает солнце. До поселения в Испании трудно добраться, но оно является еще одним "идеальным" местом для отдыха туристов. Об этом пишет The Mirror.

Порис-де-Канделария на острове Ла-Пальма, в муниципалитете Тихарафе, представляет собой необычное поселение остается одной из самых интригующих странностей региона. Построенные в устье пещеры, ярко-белые дома деревни выделяются в вечернем сумраке, заставляя посетителей удивленно озираться по сторонам. Когда-то это место было портом для лодок, перевозивших товары. Там до сих пор сохранились рыбацкие домики.

Это место не похоже на шумные курортные центры, куда многие направляются, и Порис-де-Канделария обладает собственным очарованием и красотой благодаря близлежащему пляжу и бухте. По данным Canarian Weekly, купаться здесь рекомендуется только во время отлива, так как прилив может быть опасен для отдыхающих. Кроме того, путешественникам и тем, кто пользуется общественным транспортом, будет нелегко попасть в деревню. Лучше всего добираться по морю — с него открывается вид на всю территорию, окружающую деревню.

Ярко-белые дома деревни выделяются в вечернем сумраке Фото: Mirror

Для тех, кто хочет увидеть больше, чем пляж, есть автобусные туры по окрестностям, организованные компанией La Palma Transfer & Tours, которые включают в себя прогулку до деревни и пешую часть, хотя это не рекомендуется для маломобильных путешественников. Даже для тех, кто любит приключения, это может оказаться сложным.

"В конце тура мы направимся к побережью муниципалитета Тихарафе, где после спуска по дороге, которая не оставит вас равнодушными, наши водители смогут продемонстрировать свое мастерство за рулем автобусов, мы прибудем на автостоянку, откуда свернем на бетонную дорогу, что займет около 10 минут. Так мы прибудем в Эль-Порис, очаровательное место, омываемое Атлантическим океаном, который вместе с освещением местности создает спокойное пространство, которое заставит вас влюбиться в него", — объясняют организаторы.

Ранее Фокус сообщал, что потрясающий исторический особняк теперь стоит заброшенным. Строительство затянулось, так как проект развивался, сочетая в себе архитектуру итальянского ренессанса с испанскими эклектичными дополнениями.

Также стало известно, что пляж с "секретным драконом" вызвал ажиотаж среди отдыхающих. Путешественник Райан Холланд показал захватывающие прибрежные виды. По его мнению, маяк рядом с пляжем является лучшим местом для наблюдения за закатом в Великобритании.