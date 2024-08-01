Скрытая жемчужина: пляж с "секретным драконом" вызвал ажиотаж среди отдыхающих (видео)

Путешественник Райан Холланд показал захватывающие прибрежные виды. По его мнению, маяк рядом с пляжем является лучшим местом для наблюдения за закатом в Великобритании.

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В Великобритании есть множество потрясающих пляжей, но пляж Лланддвин, также известный как пляж Ньюборо, считается одним из лучших. Он находится на краю острова Англси в Северном Уэльсе и вызывает большой ажиотаж у отдыхающих благодаря захватывающим прибрежным видам. Гуру путешествий Райан Холланд рассказал о чудном месте отдыха в одном из своих роликов в TikTok.

Британцы, жаждущие кусочка рая этим летом, бронируют авиабилеты на дальние расстояния, но есть скрытая жемчужина гораздо ближе к дому. Райан Холланд недавно восторженно отозвался об этом месте, назвав его лучшим пляжем и местом для наблюдения за закатом в Великобритании.

"Сначала идешь через лес, который затем встречается с песком. Вода такая прозрачная и отлично подходит для катания на веслах. Отсюда открывается вид на Сноудонию, а на маленьком островке с маяком живут лошади. А рядом с коттеджами можно спуститься к скалам и поискать красного дракона. Затем отправляйтесь на север, чтобы увидеть лучший закат, маяк все еще работает", — рассказал он.

"Красный дракон" на острове Англси Фото: Noel Morgan

Как сообщает North Wales Live, "красный дракон" на острове Англси — это необычное скопление красных скал, которое можно увидеть только во время отлива. Изначально его заметил зоркий фотограф Ноэль Морган, который сделал снимок драконообразного образования в 2022 году.

"Я фотографировал скальные образования острова. В то время меня больше поразил их красный цвет, чем форма. И только вернувшись домой, я понял, что на одной из них изображено то, что похоже на дракона", — отметил он тогда.

Несмотря на неоспоримую красоту острова, Райан все же советует туристам путешествовать сюда с осторожностью, утверждая, что они могут застрять на острове, если не будет правильно оценивать приливы и отливы.

"Будьте внимательны к приливам и отливам, иначе вы можете застрять на острове. Пожалуйста, не используйте мангал на пляже или в лесу. Здесь есть специально отведенные места для барбекю, но если день жаркий, не пользуйтесь ими. Дикие пожары легко распространяются. И, пожалуйста, убирайте за собой мусор", — добавил путешественник.

Ранее Фокус сообщал, что туристам запретили посещать пляжи после того, как там заметили "жутких" существ. Людей попросили не заходить в воду на двух популярных пляжах Испании после появления опасных морских обитателей, укус которых может быть очень болезненным.

Также стало известно, что "волшебный" необитаемый остров, который посещали викинги, выставлен на продажу. В настоящее время на острове Фладда-Чуайн нет ни одного жителя. На куске суши есть небольшие долины и скалы, а самая высокая точка находится на высоте 29 метров над уровнем моря.