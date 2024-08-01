Прихована перлина: пляж із "секретним драконом" викликав ажіотаж серед відпочивальників (відео)

Мандрівник Раян Голланд показав захопливі прибережні краєвиди. На його думку, маяк поруч із пляжем є найкращим місцем для спостереження за заходом сонця у Великій Британії.

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У Великій Британії є безліч приголомшливих пляжів, але пляж Лланддвін, також відомий як пляж Ньюборо, вважається одним із найкращих. Він розташований на краю острова Англсі в Північному Уельсі і викликає великий ажіотаж у відпочивальників завдяки захоплюючим прибережним краєвидам. Гуру подорожей Раян Голланд розповів про дивовижне місце відпочинку в одному зі своїх роликів у TikTok.

Британці, які жадають шматочка раю цього літа, бронюють авіаквитки на далекі відстані, але є прихована перлина набагато ближче до дому. Раян Голланд нещодавно захоплено відгукнувся про це місце, назвавши його найкращим пляжем і місцем для спостереження за заходом сонця у Великій Британії.

"Спочатку йдеш через ліс, який потім зустрічається з піском. Вода така прозора і чудово підходить для катання на веслах. Звідси відкривається вид на Сноудонію, а на маленькому острівці з маяком живуть коні. А поруч із котеджами можна спуститися до скель і пошукати червоного дракона. Потім вирушайте на північ, щоб побачити найкращий захід сонця, маяк усе ще працює", — розповів він.

"Червоний дракон" на острові Англсі Фото: Noel Morgan

Як повідомляє North Wales Live, "червоний дракон" на острові Англсі — це незвичайне скупчення червоних скель, яке можна побачити тільки під час відливу. Спочатку його помітив пильний фотограф Ноель Морган, який зробив знімок драконоподібного утворення 2022 року.

"Я фотографував скельні утворення острова. У той час мене більше вразив їхній червоний колір, ніж форма. І тільки повернувшись додому, я зрозумів, що на одній із них зображено те, що схоже на дракона", — зазначив він тоді.

Попри незаперечну красу острова, Раян все ж радить туристам подорожувати сюди з обережністю, стверджуючи, що вони можуть застрягнути на острові, якщо не будуть правильно оцінювати припливи й відливи.

"Будьте уважні до припливів і відливів, інакше ви можете застрягти на острові. Будь ласка, не використовуйте мангал на пляжі або в лісі. Тут є спеціально відведені місця для барбекю, але якщо день спекотний, не користуйтеся ними. Дикі пожежі легко поширюються. І, будь ласка, прибирайте за собою сміття", — додав мандрівник.

Раніше Фокус повідомляв, що туристам заборонили відвідувати пляжі після того, як там помітили "моторошних" істот. Людей попросили не заходити у воду на двох популярних пляжах Іспанії після появи небезпечних морських мешканців, укус яких може бути дуже болючим.

Також стало відомо, що "чарівний" безлюдний острів, який відвідували вікінги, виставлено на продаж. Нині на острові Фладда-Чуайн немає жодного жителя. На шматку суші є невеликі долини та скелі, а найвища точка розташована на висоті 29 метрів над рівнем моря.