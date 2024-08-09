Сховали від сонця: туристи тільки зараз дізнаються про село, повністю побудоване в печері

Незвичайне місце для відпочинку туристів було колись портом для човнів. Зараз усередині печери знаходяться яскраво-білі будинки, які виділяються в сутінках.

Related video

Всередину села, повністю побудованого в печері, ніколи не проникає сонце. До поселення в Іспанії важко дістатися, але воно є ще одним "ідеальним" місцем для відпочинку туристів. Про це пише The Mirror.

Поріс-де-Канделарія на острові Ла-Пальма, в муніципалітеті Тіхарафе, являє собою незвичайне поселення, що залишається однією з найбільш таємничих дивацтв регіону. Побудовані в гирлі печери, яскраво-білі будинки села виділяються у вечірньому сутінку, змушуючи відвідувачів здивовано озиратися на всі боки. Колись це місце було портом для човнів, що перевозили товари. Там досі збереглися рибальські будиночки.

Це місце не схоже на галасливі курортні центри, куди багато хто прямує, і Поріс-де-Канделарія володіє власною чарівністю і красою завдяки прилеглому пляжу і бухті. За даними Canarian Weekly, купатися тут рекомендується тільки під час відливу, оскільки приплив може бути небезпечним для відпочивальників. Крім того, мандрівникам і тим, хто користується громадським транспортом, буде нелегко потрапити в село. Найкраще добиратися морем — з нього відкривається вид на всю територію, що оточує село.

Яскраво-білі будинки села виділяються у вечірньому сутінку Фото: Mirror

Для тих, хто хоче побачити більше, ніж пляж, є автобусні тури околицями, організовані компанією La Palma Transfer & Tours, які включають у себе прогулянку до села і пішу частину, хоча це не рекомендується для маломобільних мандрівників. Навіть для тих, хто любить пригоди, це може виявитися складним.

"Наприкінці туру ми попрямуємо до узбережжя муніципалітету Тіхарафе, де після спуску дорогою, яка не залишить вас байдужими, наші водії зможуть продемонструвати свою майстерність за кермом автобусів, ми прибудемо на автостоянку, звідки звернемо на бетонну дорогу, що займе близько 10 хвилин. Так ми прибудемо в Ель-Поріс, чарівне місце, що омивається Атлантичним океаном, який разом з освітленням місцевості створює спокійний простір, який змусить вас закохатися в нього", — пояснюють організатори.

Раніше Фокус повідомляв, що приголомшливий історичний особняк тепер стоїть покинутим. Будівництво затягнулося, оскільки проєкт розвивався, поєднуючи в собі архітектуру італійського ренесансу з іспанськими еклектичними доповненнями.

Також стало відомо, що пляж із "секретним драконом" викликав ажіотаж серед відпочивальників. Мандрівник Раян Голланд показав захопливі прибережні краєвиди. На його думку, маяк поруч із пляжем є найкращим місцем для спостереження за заходом сонця у Великій Британії.