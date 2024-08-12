С деньгами до конца жизни: мужчина стал победителем в "необычной" лотерее

Мэтью Рассел проезжал мимо магазина и в последнюю минуту решил остановиться, чтобы купить лотерейный билет, который принес ему богатство.

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57-летний Мэтью Рассел из Фентона, штат Мичиган (США) рассказал, что решение купить лотерейный билет в доли секунды привело к выигрышу приза в размере 25 000 долларов, которые он будет получать ежегодно до самой смерти. Об этом пишет UPI.

Победитель лотереи пообщался с представителями Мичиганской лотереи. Он отметил, что изначально не собирался заезжать в Hartland AC Holdings LLC, где он в итоге купил билет для розыгрыша Lucky for Life на 30 июня.

"Я не собирался играть в лотерею в тот день, но по дороге домой я проезжал мимо магазина и в последнюю минуту решил остановиться и купить билет. На следующий день я позвонил на горячую линию Мичиганской лотереи и, когда мне зачитали все мои номера, я воскликнул: "Да, черт возьми!". Я мгновенно оцепенел, и это чувство не покидает меня и спустя несколько недель", — сказал Рассел.

Иллюстративное фото Фото: Depositphotos

Удача Рассела была отмечена и комиссаром лотереи Сюзанной Шкрели.

"Отчасти игра в лотерею приносит удовольствие от того, что никогда не знаешь, когда и где ты можешь стать обладателем крупного выигрыша. Как выяснил Мэтью, остановка в последний момент по прихоти может привести к судьбоносному выигрышу. Поздравляю его с крупным выигрышем", — сказала она.

По словам Рассела, его выигрыш позволит ему иметь хорошую финансовую подушку для выхода на пенсию.

Ранее Фокус сообщал, что женщина нашла во дворе 6000 долларов, но банк отказался принимать купюры. Пенсионерка Мэри Венегас была счастлива, когда нашла деньги, ведь она живет на фиксированный доход и должна была оплатить просроченные счета. Однако все пошло не по плану.

Также стало известно, что мужчине не хватило цифры, чтобы сорвать джекпот, но он выиграл его на следующий день. Счастливый победитель лотереи думал, что выиграл 1 доллар, но на самом деле он стал обладателем главного приза.