З грошима до кінця життя: чоловік став переможцем у "незвичайній" лотереї

Метью Рассел проїжджав повз магазин і в останню хвилину вирішив зупинитися, щоб купити лотерейний білет, який приніс йому багатство.

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57-річний Метью Рассел із Фентона, штат Мічиган (США) розповів, що рішення купити лотерейний білет за частки секунди призвело до виграшу призу в розмірі 25 000 доларів, які він отримуватиме щорічно до самої смерті. Про це пише UPI.

Переможець лотереї поспілкувався з представниками Мічиганської лотереї. Він зазначив, що спочатку не збирався заїжджати в Hartland AC Holdings LLC, де він у підсумку купив квиток для розіграшу Lucky for Life на 30 червня.

"Я не збирався грати в лотерею того дня, але дорогою додому я проїжджав повз магазин і в останню хвилину вирішив зупинитися і купити білет. Наступного дня я зателефонував на гарячу лінію Мічиганської лотереї і, коли мені зачитали всі мої номери, я вигукнув: "Так, чорт забирай!". Я миттєво заціпенів, і це почуття не покидає мене і через кілька тижнів", — сказав Рассел.

Ілюстративне фото Фото: Depositphotos

Удача Рассела була відзначена і комісаром лотереї Сюзанною Шкрелі.

"Частково гра в лотерею приносить задоволення від того, що ніколи не знаєш, коли й де ти можеш стати володарем великого виграшу. Як з'ясував Метью, зупинка в останній момент за примхою може призвести до доленосного виграшу. Вітаю його з великим виграшем", — сказала вона.

За словами Рассела, його виграш дасть йому змогу мати хорошу фінансову подушку для виходу на пенсію.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка знайшла у дворі 6000 доларів, але банк відмовився приймати купюри. Пенсіонерка Мері Венегас була щаслива, коли знайшла гроші, адже вона живе на фіксований дохід і повинна була оплатити прострочені рахунки. Однак усе пішло не за планом.

Також стало відомо, що чоловікові не вистачило цифри, щоб зірвати джекпот, але він виграв його наступного дня. Щасливий переможець лотереї думав, що виграв 1 долар, але насправді він став володарем головного призу.