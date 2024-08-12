Скорая ждала у дома: блогер провел 12 дней без сна и установил мировой рекорд (фото)

Звезда YouTube по имени Норм заставил многих зрителей переживать за свое здоровье. Парень не спал в течение 12 дней, а у его дома дежурили кареты скорой помощи.

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19-летний блогер по имени Норм побил рекорд Гиннесса по самому долгому времени без сна, несмотря на визиты скорой помощи. Об этом пишет Daily Record.

На глазах у 9 000 восторженных зрителей звезда YouTube Norme побил рекорд по самому долгому времени бодрствования, в то время как на улице возле его дома стояли полицейские машины и кареты скорой помощи. Парень проводил ежедневные прямые трансляции для своих поклонников.

В течение 12 дней поклонники Норма звонили властям, чтобы проверить его состояние, опасаясь за его здоровье, а администраторы социальных сетей неоднократно блокировали трансляции создателя контента.

Когда он побил рекорд, продержавшись 264 часа и 24 минуты, у Норма было 9 000 зрителей на "Rumble", альтернативной платформе YouTube. К концу 12-дневного периода на улице возле его дома, появились машины скорой помощи и полиции.

Парень вел прямые трансляции на разных стриминговых платформах Фото: Norme is bac/Rumble

Предыдущий рекорд по отсутствию сна принадлежал человеку по имени Рэнди Гарднер, который не спал 11 дней подряд, когда ему было 17 лет в 1964 году. По сообщениям, во время попытки подросток испытывал галлюцинации и крайнее замешательство, а ученые документировали каждый его шаг.

С тех пор как Рэнди установил рекорд, еще два человека не спали более 400 часов — Макдональд и Морин Уэстон, но представители книги рекордов Гиннес не признает эти попытки.

Рядом с домом парня дежурила скорая помощь Фото: Norme is bac/Rumble

Издание отмечает, что всего через 24 часа недосыпания у людей нарушается координация, память и мышление. Если дотянуть до 36 часов, физическое здоровье начнет ухудшаться: организм будет вынужден увеличивать частоту сердечных сокращений и кровяное давление, чтобы поддерживать бдительность.

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