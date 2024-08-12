Швидка чекала біля будинку: блогер провів 12 днів без сну і встановив світовий рекорд (фото)

Зірка YouTube на ім'я Норм змусив багатьох глядачів переживати за своє здоров'я. Хлопець не спав протягом 12 днів, а біля його будинку чергували карети швидкої допомоги.

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19-річний блогер на ім'я Норм побив рекорд Гіннеса за найдовшим часом без сну, незважаючи на візити швидкої допомоги. Про це пише Daily Record.

На очах у 9 000 захоплених глядачів зірка YouTube Norme побив рекорд за найдовшим часом неспання, тоді як на вулиці біля його будинку стояли поліцейські машини та карети швидкої допомоги. Хлопець проводив щоденні прямі трансляції для своїх шанувальників.

Протягом 12 днів шанувальники Норма телефонували владі, щоб перевірити його стан, побоюючись за його здоров'я, а адміністратори соціальних мереж неодноразово блокували трансляції творця контенту.

Коли він побив рекорд, протримавшись 264 години й 24 хвилини, у Норма було 9 000 глядачів на "Rumble", альтернативній платформі YouTube. До кінця 12-денного періоду на вулиці біля його будинку з'явилися машини швидкої допомоги і поліції.

Хлопець вів прямі трансляції на різних стрімінгових платформах Фото: Norme is bac/Rumble

Попередній рекорд з відсутності сну належав людині на ім'я Ренді Гарднер, яка не спала 11 днів поспіль, коли їй було 17 років у 1964 році. За повідомленнями, під час спроби підліток відчував галюцинації та крайнє замішання, а вчені документували кожен його крок.

Відтоді як Ренді встановив рекорд, ще двоє людей не спали понад 400 годин — Макдональд і Морін Вестон, але представники книги рекордів Гіннеса не визнають ці спроби.

Поруч із будинком хлопця чергувала швидка допомога Фото: Norme is bac/Rumble

Видання зазначає, що всього через 24 години недосипання у людей порушується координація, пам'ять і мислення. Якщо дотягнути до 36 годин, фізичне здоров'я почне погіршуватися: організм буде змушений збільшувати частоту серцевих скорочень і кров'яний тиск, щоб підтримувати пильність.

Раніше Фокус повідомляв, що 86-річна жінка носить корсет по 23 години, щоб мати найтоншу у світі талію. Кеті Джун стверджує, що у неї немає певної дієти або фізичних вправ, але вона намагається уникати продуктів, які можуть викликати здуття живота. Жінка також каже, що її талія не завдає їй шкоди.

Також стало відомо, що дівчина скористалася безкоштовним квитком у Діснейленд через 39 років. Скотт Кінг зберігав перепустку на безплатний вхід до парку розваг майже 40 років і подарував її своїй доньці Сабріні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.