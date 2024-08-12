"Нашла его родственников": трехлетний мальчик рассказал маме о своей предыдущей жизни

Женщина решила разобраться, в чем дело, и выяснила, что история жизни, которую описывал ее сын, совпадает с биографией реального человека.

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Супружеская пара Молли и Рик из США утверждает, что их сын Кейд помнит свою предыдущую жизнь, в частности террористические атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Об этом пишет издание Daily Star.

Родители заметили, что их сын особенный, сразу после его рождения. Мальчик развивался быстрее сверстников и использовал сложные слова уже в возрасте двух лет.

Однажды он рассказал, что был в небоскребе в Нью-Йорке и трагически погиб во время обвала. Молли и Рик были шокированы, ведь никогда не рассказывали сыну о терактах 11 сентября.

"Я лежала в кровати, когда Кейд начал плакать посреди ночи, а потом просыпался с криками о том, что работает в высоком здании и из его офиса видно Статую Свободы. Он говорил, что падает вместе со зданием и умирает. Это сюрреалистично, когда трехлетний ребенок говорит такое. Этого не может быть", — рассказывала Молли в программе под названием "Призрак внутри моего ребенка".

Кейд с мамой Фото: LMN

Позже мать решила разобраться, в чем дело, и выяснила, что история жизни, которую описывал Кейд, совпадает с биографией реальной жертвы теракта.

"Я нашла некролог, фотографии, но даже не думала о том, чтобы связаться с семьей жертвы. Что я должна была сказать? Ваш сын не погиб, он просто стал другим человеком. Думаю, если бы кто-то позвонил мне с такими словами, я бы положила трубку", — добавляет женщина.

Родители мальчика приложили много усилий, чтобы помочь ребенку адаптироваться к нормальной жизни, однако со временем у него развился страх перед самолетами и высокими зданиями.

На момент выхода телепрограммы об этой жуткой истории Кейду было семь лет: он начал играть в футбол и улучшил свои оценки в школе. Сегодня ему должно было исполниться 20 лет, но никакой новой информации о его состоянии нет.

Родители мальчика приложили много усилий, чтобы помочь ребенку адаптироваться к нормальной жизни Фото: LMN

Напомним, ранее Фокус писал, что Кристи Энджел из США, которая потеряла своего близкого друга Камеруна Скраггса в 2020 году, решила "оживить" его с помощью искусственного интеллекта. Пара жила за сотни миль друг от друга и поддерживала общение с помощью онлайн-чатов, что сделало "возвращение" мужчины еще более реалистичным.

А вот бывший пастор и писатель Джон Берк, который записал 1000 свидетельств людей о переживании состояния между жизнью и смертью, твердо убежден в том, что ад на самом деле существует.