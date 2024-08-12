"Знайшла його родичів": трирічний хлопчик розповів мамі про своє попереднє життя

Жінка вирішила розібратися, в чому справа, і з’ясувала, що історія життя, яку описував її син, збігається з біографією реальної людини.

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Подружня пара Моллі та Рік із США стверджує, що їхній син Кейд пам'ятає своє попереднє життя, зокрема терористичні атаки 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. Про це пише видання Daily Star.

Батьки помітили, що їхній син особливий, відразу після його народження. Хлопчик розвивався швидше за однолітків та використовував складні слова вже у віці двох років.

Одного разу він розповів, що був у хмарочосі в Нью-Йорку та трагічно загинув під час обвалу. Моллі та Рік були шоковані, адже ніколи не розповідали сину про теракти 11 вересня.

"Я лежала на ліжку, коли Кейд почав плакати посеред ночі, а потім прокидався з криками про те, що працює у високій будівлі й з його офісу видно Статую Свободи. Він казав, що падає разом з будівлею й помирає. Це сюрреалістично, коли трирічна дитина говорить таке. Цього не може бути", — розповідала Моллі у програмі під назвою "Привид всередині моєї дитини".

Кейд з мамою Фото: LMN

Пізніше матір вирішила розібратися, в чому справа, і з’ясувала, що історія життя, яку описував Кейд, збігається з біографією реальної жертви теракту.

"Я знайшла некролог, фотографії, але навіть не думала про те, щоб зв'язатися з родиною жертви. Що я мала сказати? Ваш син не загинув, він просто став іншою людиною. Думаю, якби хтось зателефонував мені з такими словами, я б поклала слухавку", — додає жінка.

Батьки хлопчика доклали багато зусиль, щоб допомогти дитині адаптуватися до нормального життя, однак з часом у нього розвинувся страх перед літаками та високими будівлями.

На момент виходу телепрограми про цю моторошну історію Кейду було сім років: він почав грати у футбол та покращив свої оцінки у школі. Сьогодні йому мало виповнитися 20 років, але жодної нової інформації про його стан поки немає.

Батьки хлопчика доклали багато зусиль, щоб допомогти дитині адаптуватися до нормального життя Фото: LMN

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Крісті Енджел із США, яка втратила свого близького друга Камеруна Скраггса у 2020 році, вирішила "оживити" його за допомогою штучного інтелекту. Пара жила за сотні миль один від одного й підтримувала спілкування за допомогою онлайн-чатів, що зробило "повернення" чоловіка ще більш реалістичним.

А от колишній пастор та письменник Джон Берк, який записав 1000 свідчень людей про переживання стану між життям та смертю, твердо переконаний в тому, що пекло насправді існує.