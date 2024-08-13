Женщине пожизненно запретили летать из-за "связи" с мужчиной на борту (видео)

Эрин Райт рассказала, что недавно ее не пустили на рейс в Новый Орлеан, куда она летела на девичник к своей сестре.

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Пассажирка Эрин Райт пожаловалась, что авиакомпания American Airlines пожизненно "запретила" ей пользоваться своими услугами из-за сексуальной связи с мужчиной на борту. О деталях этого инцидента женщина рассказала на своей странице в TikTok.

"Мне навсегда запретили летать American Airlines за то, что я имела сексуальные отношения с мужчиной в самолете, но я — лесбиянка", — отметила 24-летняя Райт в описании к видео.

На записи продолжительностью чуть менее 5 минут Райт рассказывает, что недавно ее не пустили на рейс в Новый Орлеан, куда она летела на девичник к своей сестре.

"Сотрудник авиакомпании у выхода на посадку нервно сказал: "Мэм, мне очень жаль это говорить, но вам запрещено летать American Airlines", — вспоминает тот случай пассажирка, которая сразу не могла понять, что случилось.

Эрин умоляла объяснить ей причину попадания в "черный список", но собеседник упирался, ссылаясь на правила внутренней безопасности.

Пассажирка Эрин Райт Фото: Скриншот TikTok

Американка была решительно настроена таки попасть на празднование к сестре, поэтому выложила 1000 долларов за новый билет, пока ждала компенсацию за предыдущий.

После 12 дней ожидания Райт сообщили, что ей запрещено пользоваться услугами авиакомпании якобы из-за сексуальных отношений с мужчиной в туалете самолета.

"Я лесбиянка. Имею ли я сексуальные отношения с каким-то мужчиной? Нет", — отшутилась она.

Мать Эрин поручилась за дочь и написала электронное письмо руководству American Airlines. Позже пассажирку таки вычеркнули из списка неблагонадежных, а также вернули 400 долларов за билет.

Напомним, ранее Фокус писал, что 26-летнему Эрику Николасу Гапке, который устроил скандал на борту самолета авиакомпании American Airlines, предъявили обвинение за нарушение правил поведения во время перелета из Сиэтла в Даллас (США). По словам прокуроров, пассажир курил в самолете электронные сигареты, сильно шумел, мешал попутчикам, а также предлагал одной из бортпроводниц заняться сексом.

Также мы рассказывали о 83-летней пенсионерке, которую посадили не на тот самолет из-за досадной путаницы в аэропорту Нюрнберга (Германия). Вместо Греции пассажирка приземлилась в Албании.