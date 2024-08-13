Жінці довічно заборонили літати через "зв'язок" з чоловіком на борту (відео)

Ерін Райт розповіла, що нещодавно її не пустили на рейс до Нового Орлеана, куди вона летіла на дівич-вечір до своєї сестри.

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Пасажирка Ерін Райт поскаржилась, що авіакомпанія American Airlines довічно заборонила їй користуватися своїми послугами через сексуальний зв'язок з чоловіком на борту. Про деталі цього інциденту жінка розповіла на своїй сторінці у TikTok.

"Мені назавжди заборонили літати American Airlines за те, що я мала сексуальні стосунки з чоловіком у літаку, але я — лесбійка", — зазначила 24-річна Райт в описі до відео.

На записі тривалістю трохи менш як 5 хвилин Райт розповідає, що нещодавно її не пустили на рейс до Нового Орлеана, куди вона летіла на дівич-вечір до своєї сестри.

"Співробітник авіакомпанії біля виходу на посадку знервовано сказав: "Мем, мені дуже прикро це казати, але вам заборонено літати American Airlines", — згадує той випадок пасажирка, яка відразу не могла зрозуміти, що трапилося.

Ерін благала пояснити їй причину потрапляння у "чорний список", але співрозмовник авіакомпанії упирався, посилаючись на правила внутрішньої безпеки.

Пасажирка Ерін Райт Фото: Скріншот TikTok

Американка була рішуче налаштованою таки потрапити на святкування до сестри, тож виклала 1000 доларів за новий квиток, поки чекала відшкодування за попередній.

Після 12 днів очікування Райт повідомили, що їй заборонено користуватися послугами авіакомпанії начебто через сексуальні стосунки з чоловіком у туалеті літака.

"Я — лесбійка. Чи маю я сексуальні стосунки з якимось чоловіком? Ні", — віджартувалася вона.

Мати Ерін поручилася за доньку та написала електронного листа керівництву American Airlines. Пізніше пасажирку таки викреслили зі списку неблагонадійних, а також повернули 400 доларів за квиток.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 26-річному Еріку Ніколасу Гапці, який влаштував скандал на борту літака авіакомпанії American Airlines, висунули обвинувачення за порушення правил поведінки під час перельоту із Сіетла у Даллас (США). За словами прокурорів, пасажир курив у літаку електронні сигарети, сильно шумів, заважав попутникам, а також пропонував одній із бортпровідниць зайнятися сексом.

Також ми розповідали про 83-річну пенсіонерку, яку посадили не на той літак через прикру плутанину в аеропорту Нюрнберга (Німеччина). Замість Греції пасажирка приземлилася в Албанії.