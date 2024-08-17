В мальчика из Огайо "вселилась душа" девушки, совершившей самоубийство более 30 лет назад

По словам матери, ее сын подробно описывал как выглядит умершая женщина и рассказывал, что путешествовал в Чикаго, хотя никогда там не был вместе с семьей.

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Пятилетний мальчик из Огайо Люк Рюльман рассказывал своим родителям различные истории о неизвестной женщине по имени Пэм, которая, как выяснилось позже, совершила самоубийство еще в 1993 году. Об этом пишет Dailystar.

Американская семья живет в городе Цинциннати в США, однако мальчик рассказывал родителям, что путешествовал поездом в Чикаго, где его семья никогда не была вместе с ним.

Когда его мама — Эрика спросила, кто такая Пэм, то ответ сына вызвал у нее мурашки по коже.

"Он повернулся ко мне и сказал: "Ну, я был. Ну, я когда-то была, но я умерла и попала на небеса. Я видела Бога, а потом, в конце концов, Бог толкнул меня обратно, и я стала младенцем, и ты назвала меня Люком", — сообщила женщина.

Люк также рассказывал подробности о своих попытках сбежать из "горящего здания" перед тем, как он "встретился с Богом".

Эрика решила разобраться в этих странных утверждениях. Она узнала, что женщина по имени Пэм Робинсон была одной из 19 жертв, которые выпрыгнули из окна во время пожара в чикагском отеле "Пакстон" в 1993 году.

Мальчик рассказывал матери, что когда был девочкой, то имел черные волосы, и сообщал, какие серьги носил.

Люк Рюльман Фото: FOX News

С семьей связались продюсеры телешоу о паранормальных расследованиях "Призрак в моем ребенке".

Позже в выпуске программы показали, как мальчик с первого раза указал на фотографию Пэм среди многих других изображений темнокожих женщин.

Мать Люка решила связаться с семьей Пэм.

Она рассказала, что они описали личность Пэм и указали на удивительное сходство между ней и Люком, например, на их общую любовь к Стиви Вандеру и игру на клавишных инструментах.

Напомним, 17 августа немецкое издание Bild обнародовало историю о том, как пассажирка "вылетела" из самолета из-за своей роскошной сумки.

Также Фокус писал, как ведущего прогноза погоды охватила паника в прямом эфире.