В хлопчика з Огайо "всесилась душа" дівчини, яка здійснила самогубство понад 30 років тому

За словами матері, її син детально описував як виглядає померла жінка та розповідав, що подорожував до Чикаго, хоча ніколи там не був разом з родиною.

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П'ятирічний хлопчик з Огайо Люк Рюльман розповідав своїм батькам різноманітні історії про невідому жінку, на ім'я Пем, яка, як з'ясувалось пізніше, здійснила самогубство ще у 1993 році. Про це пише Dailystar.

Американська родина мешкає у місті Цинциннаті в США, проте хлопчик розповідав батькам, що подорожував потягом до Чикаго, де його родина ніколи не була разом з ним.

Коли його мама — Еріка запитала, хто така Пем, то відповідь сина викликала у неї мурашки по шкірі.

"Він повернувся до мене і сказав: "Ну, я був. Ну, я колись була, але я померла і потрапила на небеса. Я бачила Бога, а потім, врешті-решт, Бог штовхнув мене назад, і я стала немовлям, і ти назвала мене Люком", — повідомила жінка.

Люк також розповідав подробиці про свої спроби втекти з "палаючої будівлі" перед тим, як він "зустрівся з Богом".

Еріка вирішила розібратися в цих дивних твердженнях. Вона дізналася, що жінка, на ім'я Пем Робінсон була однією з 19 жертв, які вистрибнули з вікна під час пожежі в чиказькому готелі "Пакстон" у 1993 році.

Хлопчик розповідав матері, що коли був дівчинкою, то мав чорне волосся, та повідомляв, які сережки носив.

Люк Рюльман Фото: FOX News

З родиною зв'язались продюсери телешоу про паранормальні розслідування "Привид у моїй дитині".

Пізніше у випуску програми показали, як хлопчик з першого разу вказав на фотографію Пем серед багатьох інших зображень темношкірих жінок.

Мати Люка вирішила зв'язатися з родиною Пем.

Вона розповіла, що вони описали особистість Пем і вказали на дивовижну схожість між нею і Люком, наприклад, на їхню спільну любов до Стіві Вандера і гру на клавішних інструментах.

Нагадаємо, 17 серпня німецьке видання Bild оприлюднило історію про те, як пасажирка "вилетіла" з літака через свою розкішну сумку.

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