"Люди недооценивают": женщина с IQ выше Эйнштейна удивила своим местом работы (фото)

Мелисса Тодд планировала поступать в один из лучших в мире университетов и учиться на экономиста, однако что-то пошло не так.

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Мелиссу Тодд из Хартфордшира, IQ которой превышает показатели известных ученых Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна, еще в школе называли "Мозгом Великобритании". Однако ее судьба сделала неожиданный поворот — настолько кардинальный, что она и подумать когда-то не могла, где в конце концов окажется. Об этом пишет издание The Mirror.

Журналисты назвали Мелиссу юным гением с прекрасными перспективами. Она планировала в будущем поступать в университет и учиться на экономиста, однако что-то пошло не так.

"Сейчас кажется, что это было очень давно... Я сдала вступительные экзамены в Оксфорд, но решила отчислиться. Кстати, изучала философию, политику и экономику в одно время с Лиз Трасс (бывший премьер-министр Великобритании). Но мы ходили в разные колледжи, поэтому я совсем ее не помню", — рассказывает Тодд.

Хотя Эйнштейн и Хокинг, как сообщается, никогда не сдавали тесты Менса, некоторые источники указывают, что их уровень IQ был около 160 баллов. Для контекста, средний колеблется между 85 и 115 баллами. Есть документы, где указано, что Мелисса смогла получить 178 баллов. Это феноменально, ведь она была первым человеком в своей семье, который получал высшее образование.

Мелисса Тодд из Хартфордшира Фото: Melissa Todd

"Я решила сделать перерыв на год и увидела в газете "The Evening Standard" объявление о вакансии танцовщицы в баре. Подумала, что это заманчивое предложение, потому что обещали платить 600 фунтов за вечер, а в то время мне очень нужны были деньги. Кроме того, люблю танцевать, так почему бы не попробовать?" — вспоминает Тодд.

Несмотря на то, что женщина от природы была интровертом, ей очень понравилась эта работа. Она "наконец-то нашла себя", выбирая наряды с пайетками, осыпая себя блестками и попивая шампанское.

"Это должна была быть работа на лето, но ты быстро привыкаешь быть счастливой, богатой и встречаешь интересных людей, которые говорят: "Почему бы тебе не сделать это", "Почему бы тебе не снять фильм", "Почему бы тебе не пойти в шоу". И вот 28-летняя я подумала: "Наверное, не вернусь больше в Оксфорд", — вспоминает женщина.

Приближаясь к своему 48-му дню рождения, Мелисса провела десятилетие, работая в индустрии для взрослых. Британка успела написать две книги, которые проливают свет на ее опыт в индустрии, также снимается для журналов и путешествует по миру, получая за свои услуги миллионы.

Мелисса сдала вступительные экзамены в Оксфорд, но решила отчислиться Фото: Melissa Todd

И хотя у нее, безусловно, есть множество интересных историй, которыми можно поделиться на вечеринках, женщина считает, что ее профессию недооценивают и стигматизируют.

Напомним, ранее Фокус писал о поваре Кевине Форде из Невады (США), который получил мизерный подарок от руководства Burger King за почти 30 лет службы, и решил начать свое дело в кулинарной индустрии. Мужчина планирует открыть фуд-трак вместе со своей дочерью.

А вот 28-летняя Алиса получает от своего 51-летнего мужа, которого зовут Том, $100 в неделю за услуги домохозяйки. По словам женщины, ей больше нравится заниматься домашними делами, чем ходить на работу, где она чувствует себя "как рабыня".