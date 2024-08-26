"Люди недооцінюють": жінка з IQ вищим за Ейнштейна здивувала своїм місцем роботи (фото)

Мелісса Тодд планувала вступати до одного з найкращих у світі університетів й вчитися на економіста, однак щось пішло не так.

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Меліссу Тодд з Хартфордширу, IQ якої перевершує показники відомих науковців Стівена Хокінга та Альберта Ейнштейна, ще в школі називали "Мозком Великої Британії". Однак її доля зробила несподіваний поворот — настільки кардинальний, що вона й подумати колись не могла, де зрештою опиниться. Про це пише видання The Mirror.

Журналісти назвали Меліссу юним генієм з чудовими перспективами. Вона планувала у майбутньому вступати до університету й вчитися на економіста, однак щось пішло не так.

"Зараз здається, що це було дуже давно… Я склала вступні іспити до Оксфорду, але вирішила відрахуватися. До речі, вивчала філософію, політику та економіку в один час з Ліз Трасс (колишній прем’єр-міністр Великої Британії). Але ми ходили у різні коледжі, тому я зовсім її не пам'ятаю", — розповідає Тодд.

Хоча Ейнштейн та Хокінг, як повідомляється, ніколи не складали тестів Менса, деякі джерела вказують, що рівень їхнього IQ був близько 160 балів. Для контексту, середній коливається між 85 та 115 балами. Є документи, де зазначено, що Мелісса змогла отримати 178 балів. Це феноменально, адже вона була першою людиною у своїй родині, яка здобувала вищу освіту.

Мелісса Тодд з Хартфордширу Фото: Melissa Todd

"Я вирішила зробити перерву на рік й побачила у газеті "The Evening Standard" оголошення про вакансію танцівниці у барі. Подумала, що це заманлива пропозиція, бо обіцяли платити 600 фунтів за вечір, а в той час мені конче потрібні були гроші. Крім того, люблю танцювати, тож, чому б не спробувати?" — згадує Тодд.

Попри те, що жінка від природи була інтровертом, їй дуже сподобалася ця робота. Вона "нарешті знайшла себе", обираючи вбрання з паєтками, обсипаючи себе блискітками й п’ючи шампанське.

"Це мала бути робота на літо, але ти швидко звикаєш бути щасливою, багатою і зустрічаєш цікавих людей, які кажуть: "Чому б тобі не зробити це", "Чому б тобі не зняти фільм", "Чому б тобі не піти в шоу". І от 28-річна я подумала: "Напевно, не повернуся більше до Оксфорду", — згадує жінка.

Наближаючись до свого 48-го дня народження, Мелісса провела десятиліття, працюючи в індустрії для дорослих. Британка встигла написати дві книги, які проливають світло на її досвід в індустрії, також знімається для журналів й подорожує світом, отримуючи за свої послуги мільйони.

Мелісса склала вступні іспити до Оксфорду, але вирішила відрахуватися Фото: Melissa Todd

І хоча у неї, безумовно, є безліч цікавих історій, якими можна поділитися на вечірках, жінка вважає, що її професію недооцінюють та стигматизують.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про кухаря Кевіна Форда з Невади (США), який отримав мізерний подарунок від керівництва Burger King за майже 30 років служби, розпочинає нову справу в кулінарній індустрії. Чоловік планує відкрити фуд-трак разом зі своєю донькою.

А от 28-річна Аліса отримує від свого 51-річного чоловіка, якого звуть Том, $100 на тиждень за послуги домогосподарки. За словами жінки, їй більше подобається займатися хатніми справами, аніж ходити на роботу, де вона почуває себе "як рабиня".