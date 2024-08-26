Мужчина прочитал последнее SMS от жены: теперь он ныряет на дно моря, чтобы найти ее

После двух с половиной лет тщетных поисков на суше Ясуо Такамацу пошел на курсы дайвинга и начал нырять под воду.

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Японец Ясуо Такамацу еженедельно погружается в море, чтобы найти тело своей жены Юко, которая исчезла во время цунами 11 марта 2011 года. В тот день женщина работала в банке и отправила любимому электронное письмо: "С тобой все в порядке? Я хочу домой". Это короткое известие от нее стало последним, пишет издание LADbible.

Такамацу вместе со своей тещей в тот день ездил в больницу в соседний город и из-за масштабных разрушений не смог вернуться сразу после катастрофы. Мужчина начал поиски сначала на суше, и через несколько месяцев нашел ее телефон на автостоянке банка. Там сохранилось сообщение, написанное в 15:25 по местному времени, но так и не доставленное, где говорилось о том, что "цунами катастрофическое".

После двух с половиной лет тщетных поисков на суше Ясуо пошел на курсы дайвинга и начал нырять под воду. С тех пор он каждую неделю погружается с аквалангом, чтобы найти какие-то зацепки о местонахождении тела своей жены.

Ясуо пошел на курсы дайвинга и начал нырять под воду, чтобы найти тело жены Фото: TORU YAMANAKA

"Я хочу найти ее, но понимаю, что это, возможно, никогда не случится, поскольку море слишком большое. Впрочем, я должен продолжать", — сказал мужчина, которому помогает инструктор по дайвингу Масайоши Такахаши.

Такамацу познакомился со своей женой в 1988 году, когда служил в японской армии, но когда произошла катастрофа, он работал водителем автобуса.

В короткометражном фильме The Diver говорится о том, что поиск более 2500 человек, пропавших без вести во время катастрофы 2011 года, все еще продолжается, хотя и в меньших масштабах, чем раньше.

К слову, цунами в Японии в 2011 году привело к тому, что около 450 тысяч человек потеряли свои дома, 18 тысяч — погибли, еще 2,5 тыс. человек считаются пропавшими без вести. Стихия также вызвала ядерную катастрофу на Фукусиме.

Напомним, в Великобритании дайверы рассказали об удивительном моменте, когда они обнаружили британский военный корабль, потопленный немецкой торпедой. Находка стала результатом многолетних кропотливых исследований. Теперь придется ждать, пока Королевский флот официально идентифицирует судно.

Кроме того, в этом году в июле польские водолазы заявили, что обнаружили в Балтийском море у побережья Швеции затонувший корабль XIX века, трюмы которого были заполнены ящиками с шампанским и фарфором.