Чоловік прочитав останнє SMS від дружини: тепер він пірнає на дно моря, щоб знайти її

Після двох з половиною років марних пошуків на суші Ясуо Такамацу пішов на курси дайвінгу й почав пірнати під воду.

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Японець Ясуо Такамацу щотижня занурюється в море, щоб знайти тіло своєї дружини Юко, яка зникла під час цунамі 11 березня 2011 року. Того дня жінка працювала в банку й надіслала коханому електронного листа: "З тобою все гаразд? Я хочу додому". Це коротка звістка від неї стала останньою, пише видання LADbible.

Такамацу разом зі своєю тещею того дня їздив до лікарні в сусіднє місто й через масштабні руйнування не зміг повернутися одразу після катастрофи. Чоловік розпочав пошуки спершу на суші, й за кілька місяців знайшов її телефон на автостоянці банку. Там збереглось повідомлення, написане о 15:25 за місцевим часом, але так і не доставлене, де йшлося про те, що "цунамі катастрофічне".

Після двох з половиною років марних пошуків на суші Ясуо пішов на курси дайвінгу й почав пірнати під воду. Відтоді він щотижня занурюється з аквалангом, щоб знайти зачіпки про місцеперебування тіла своєї дружини.

Ясуо пішов на курси дайвінгу й почав пірнати під воду, щоб знайти тіло дружини Фото: TORU YAMANAKA

"Я хочу знайти її, але розумію, що це, можливо, ніколи не трапиться, оскільки море занадто велике. Втім, я мушу продовжувати", — сказав чоловік, якому допомагає інструктор з дайвінгу Масайоші Такахаші.

Такамацу познайомився зі своєю дружиною 1988 року, коли служив у японській армії, але коли сталася катастрофа, він працював водієм автобуса.

У короткометражному фільмі The Diver йдеться про те, що пошук понад 2500 осіб, які зникли безвісти під час катастрофи 2011 року, все ще тривають, хоча й в менших масштабах, ніж раніше.

До слова, цунамі в Японії у 2011 році призвело до того, що близько 450 тисяч людей втратили свої домівки, 18 тисяч — загинули, ще 2,5 тис. осіб вважаються зниклими безвісти. Стихія також спричинила ядерну катастрофу на Фукусімі.

Нагадаємо, у Великій Британії дайвери розповіли про дивовижний момент, коли вони виявили британський військовий корабель, потоплений німецькою торпедою. Знахідка стала результатом багаторічних кропітких досліджень. Тепер доведеться чекати, поки Королівський флот офіційно ідентифікує судно.

Крім того, цьогоріч у липні польські водолази заявили, що виявили в Балтійському морі біля узбережжя Швеції затонулий корабель XIX століття, трюми якого були заповнені ящиками з шампанським і порцеляною.