Настоящее "чудо": 6-летнего мальчика нашли в лесу спустя пять дней после пропажи (фото)

Данг Тьен Лам выживал за счет листьев, диких фруктов и ручьевой воды. Ребенка нашли местные фермеры, которые услышали детский крик, когда расчищали поле корицы рядом с лесом.

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Шестилетний Данг Тьен Лам, пропавший без вести на пять дней, был найден в глубине леса во Вьетнаме. Об этом пишет BBC News.

Мальчик, проживающий в северо-западной провинции Йен Бай, играл рядом с ручьем со своими девятью братьями и сестрами 17 августа. Местные жители сообщают, что именно тогда он забрел на холмы и потерялся. Его нашли в среду, 21 августа, местные фермеры, которые услышали детский крик, когда расчищали поле корицы рядом с лесом.

Лам, которого нашли сидящим в кустах маниоки примерно в 6 км от того места, где он пропал, настолько ослаб, что не мог сам стоять.

"Я так устал, что не могу встать, пожалуйста, перенесите меня", — повторял мальчик, которого нашел 52-летний фермер Ли Ван Нанга.

Ребенка нашли местные фермеры Фото: Vietnamese state media

Лам выживал за счет листьев, диких фруктов и ручьевой воды. Его нашли в красной футболке и шортах, которые были полностью испачканы. На фотографиях опубликованных в интернете видно, как местные жители ухаживают за ним и предлагают ему пирог после того, как его вынесли из леса.

"Ребенок рассказал мне, что когда он заблудился, то не мог найти дорогу домой. И чем больше он шел, тем больше не мог найти выход", — сказал Нанг.

Сотрудники полиции заявили, что это "чудо", что Лам был найден живым.

Новость вызвала восторг среди пользователей социальных сетей: многие поздравили семью мальчика и поблагодарили поисковую группу за их усилия. Местные власти мобилизовали более 150 человек, включая полицейских, солдат и местных добровольцев, на поиски.

Ранее Фокус сообщал, что люди напуганы разрушением древней пирамиды. Местные жители распространяют слухи о том, что разрушение исторической постройки является предзнаменованием грядущих плохих времен.

Также стало известно, что спрятанную в лесу пирамиду назвали "чудом природы". Огромное четырехстороннее сооружение было построено из гранита. Это один из 11 памятников на территории поместья Балморал, большинство из которых были возведены королевой Викторией.