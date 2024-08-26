Справжнє "диво": 6-річного хлопчика знайшли в лісі через п'ять днів після зникнення (фото)

Данг Тьєн Лам виживав за рахунок листя, диких фруктів і струмкової води. Дитину знайшли місцеві фермери, які почули дитячий крик, коли розчищали поле кориці поруч із лісом.

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Шестирічний Данг Тьєн Лам, який зник безвісти на п'ять днів, був знайдений у глибині лісу у В'єтнамі. Про це пише BBC News.

Хлопчик, який мешкає в північно-західній провінції Єн Бай, грався поруч зі струмком зі своїми дев'ятьма братами та сестрами 17 серпня. Місцеві жителі повідомляють, що саме тоді він забрів на пагорби й загубився. Його знайшли в середу, 21 серпня, місцеві фермери, які почули дитячий крик, коли розчищали поле кориці поруч із лісом.

Лам, якого знайшли сидячим у кущах маніоки приблизно за 6 км від того місця, де він зник, настільки ослаб, що не міг сам стояти.

"Я так втомився, що не можу встати, будь ласка, перенесіть мене", — повторював хлопчик, якого знайшов 52-річний фермер Лі Ван Нанга.

Дитину знайшли місцеві фермери Фото: Vietnamese state media

Лам виживав за рахунок листя, диких фруктів і струмкової води. Його знайшли в червоній футболці та шортах, які були повністю забруднені. На фотографіях, опублікованих в інтернеті, видно, як місцеві жителі доглядають за ним і пропонують йому пиріг після того, як його винесли з лісу.

"Дитина розповіла мені, що коли вона заблукала, то не могла знайти дорогу додому. І що більше вона йшла, то більше не могла знайти вихід", — сказав Нанг.

Співробітники поліції заявили, що це "диво", що Лам був знайдений живим.

Новина викликала захват серед користувачів соціальних мереж: багато хто привітав сім'ю хлопчика і подякував пошуковій групі за їхні зусилля. Місцева влада мобілізувала понад 150 осіб, включно з поліцейськими, солдатами й місцевими добровольцями, на пошуки.

Раніше Фокус повідомляв, що люди налякані руйнуванням стародавньої піраміди. Місцеві жителі поширюють чутки про те, що руйнування історичної споруди є ознакою прийдешніх поганих часів.

Також стало відомо, що заховану в лісі піраміду назвали "дивом природи". Величезну чотиристоронню споруду було побудовано з граніту. Це один з 11 пам'ятників на території маєтку Балморал, більшість з яких були зведені королевою Вікторією.