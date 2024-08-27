Повисли в воздухе: аттракцион с людьми остановился в разгар мощного шторма (видео)

Из-за плохих погодных условий несколько аттракционов ненадолго прекратили работу. Люди зависли на высоте 74 метра в ожидании помощи от сотрудников парка.

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В мексиканском парке развлечений Six Flags Mexico в разгар шторма закрылся аттракцион, в результате чего находившиеся на его борту люди провисели в воздухе на высоте 243 фута (74 метра) около 10 минут. Об этом пишет Fox News.

Неприятный инцидент произошел 18 августа, когда во время сильного дождя и ветра один из аттракционов перестал работать. Омар Эрнандес Медрано был среди пассажиров карусели Supergirl Sky Flight, также известного как Sky Screamer. По словам мужчины, он и его товарищи провисели на высоте 243 фута над землей около 10 минут, после чего их эвакуировали.

"Мы поднялись на Supergirl, и пока мы поднимались, начался дождь, который быстро усилился. Когда мы были высоко, дождь прекратился, и мы застряли наверху на десять минут под проливным дождем", — рассказал Эрнандес.

Компания Six Flags Mexico сообщила в социальных сетях, что из-за шторма несколько аттракционов ненадолго прекратили работу, и что все установленные процедуры были соблюдены.

"К сожалению, шторм усилился во время эвакуации, что создало некоторые неудобные моменты для наших посетителей. Сотрудники парка оказали помощь всем посетителям, и никаких инцидентов не было зарегистрировано. Вскоре после этого Sky Screamer возобновил нормальную работу", — сообщили в Six Flags Mexico.

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