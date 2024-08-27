Повисли в повітрі: атракціон із людьми зупинився в розпал потужного шторму (відео)

Через погані погодні умови кілька атракціонів ненадовго припинили роботу. Люди зависли на висоті 74 метри в очікуванні допомоги від співробітників парку.

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У мексиканському парку розваг Six Flags Mexico у розпал шторму закрився атракціон, унаслідок чого люди, які перебували на його борту, провисіли в повітрі на висоті 243 фути (74 метри) приблизно 10 хвилин. Про це пише Fox News.

Неприємний інцидент стався 18 серпня, коли під час сильного дощу та вітру один з атракціонів перестав працювати. Омар Ернандес Медрано був серед пасажирів каруселі Supergirl Sky Flight, також відомої як Sky Screamer. За словами чоловіка, він і його товариші провисіли на висоті 243 фути над землею близько 10 хвилин, після чого їх евакуювали.

"Ми піднялися на Supergirl, і поки ми підіймалися, почався дощ, який швидко посилився. Коли ми були високо, дощ припинився, і ми застрягли нагорі на десять хвилин під проливним дощем", — розповів Ернандес.

Компанія Six Flags Mexico повідомила в соціальних мережах, що через шторм кілька атракціонів ненадовго припинили роботу, і що всі встановлені процедури було дотримано.

"На жаль, шторм посилився під час евакуації, що створило деякі незручні моменти для наших відвідувачів. Співробітники парку надали допомогу всім відвідувачам, і жодних інцидентів не було зареєстровано. Незабаром після цього Sky Screamer відновив нормальну роботу", — повідомили в Six Flags Mexico.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина скористалася безкоштовним квитком у Діснейленд через 39 років. Скотт Кінг зберігав перепустку на безкоштовний вхід у парк розваг майже 40 років і подарував її своїй дочці Сабріні.

Також стало відомо, що міський дослідник побував у покинутому парку атракціонів. Бен Стівенс подорожував по всьому світу, захоплюючись дослідженням місць, які з різних причин покинули їхні власники. Цього разу він побував у парку розваг, який закрили через борги.