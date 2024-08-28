Мужчина открыл коробку хлопьев из магазина: там его ждал приятный сюрприз (фото)

Пользователи сети уверены, что это случилось из-за заводской ошибки, и начали делиться собственными курьезными историями.

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Покупатель супермаркета пережил ощущение, как после "выигрыша в лотерею", когда открыл коробку хлопьев "Красные фрукты" с приятным сюрпризом внутри. Чтобы поделиться своей находкой с другими, мужчина опубликовал рассказ с фотографиями на социальной платформе Reddit.

Обычно в таких хлопьях очень редко встречаются кусочки фруктов — и не важно, это товар, изготовленный самой сетью супермаркетов, или ведущими брендами. Счастливчику удалось сломать эту тенденцию, ведь в его коробке были кусочки клубники и отруби в соотношении 50 на 50.

В хлопьях было много сушеной клубники Фото: Reddit

Пользователи сети в комментариях порадовались за него и начали делиться собственными историями.

"Такое же ощущение, когда автомат Walkers выдает две порции чипсов в один пакет";

"Почему со мной никогда ничего подобного не случается?";

"Похоже, ты сорвал клубничный джекпот! Пора начинать бизнес по сублимированным фруктам!";

"Вот как реализуются мечты!".

Некоторые юзеры уверены, что это случилось из-за заводской ошибки, поэтому покупатель, несмотря на все, может требовать компенсацию за бракованный товар.

"Видимо, произошел сбой на конвейерной ленте: пакет стоял под клубничным резервуаром слишком долго", — пояснил один из участников обсуждения.

Другой добавил: "Если напишете жалобу, то сможете получить хлопья в подарок или купон на скидку".

Соотношение хлопьев к клубнике было 50 на 50 Фото: Reddit

По данным производителя Asda, соотношение ингредиентов в хлопьях стоимостью 1,49 фунта стерлингов (около 81 грн) должно быть таким: рис (70%), цельнозерновая пшеница (23%), сахар, сублимированные фрукты (5%), а также добавки.

Напомним, ранее Фокус писал, что мать Лесли Добсон из Калифорнии (США) доказала свое право не возвращать на место корзины из супермаркетов и магазинов. Недавно женщина объяснила свою позицию в резонансном TikTok-ролике, после чего ее пригласили на утреннее шоу Weekend Morning News.

А вот жительница Австралии после визита в один из супермаркетов сети Aldi случайно заметила в своем чеке непонятный платеж в $20. Эта сумма равнялась 10% от всех ее покупок ($269,25) и маркировалась как "продукты"