Чоловік відкрив коробку пластівців з магазину: там на нього чекав приємний сюрприз (фото)

Користувачі мережі впевнені, що це трапилося через заводську помилку, й почали ділитися власними курйозними історіями.

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Покупець супермаркету пережив відчуття, наче після "виграшу у лотерею", коли відкрив коробку пластівців "Червоні фрукти" з приємним сюрпризом всередині. Щоб поділитися своєю знахідкою з іншими, чоловік опублікував розповідь з фотографіями на соціальній платформі Reddit.

Зазвичай у таких пластівцях дуже рідко трапляються шматочки фруктів — і не важливо, це товар, виготовлений самою мережею супермаркетів, чи провідними брендами. Щасливчику вдалося зламати цю тенденцію, адже в його коробці були шматочки полуниці та висівки у співвідношенні 50 на 50.

У пластівцях було багато сушеної полуниці Фото: Reddit

Користувачі мережі у коментарях пораділи за нього й почали ділитися власними історіями.

"Таке саме відчуття, коли автомат Walkers видає дві порції чипсів в один пакет";

"Чому зі мною ніколи нічого подібного не трапляється?";

"Схоже, ти зірвав полуничний джекпот! Час починати бізнес із сублімованих фруктів!";

"Ось як реалізуються мрії!".

Деякі юзери впевнені, що це трапилося через заводську помилку, тож покупець, попри все, може вимагати компенсацію за бракований товар.

"Мабуть, стався збій на конвеєрній стрічці: пакет стояв під полуничним резервуаром занадто довго", — пояснив один з учасників обговорення.

Інший додав: "Якщо напишете скаргу, то зможете отримати пластівці в подарунок або купон на знижку".

Співвідношення пластівців до полуниці було 50 на 50 Фото: Reddit

За даними виробника Asda, співвідношення інгредієнтів у пластівцях вартістю 1,49 фунта стерлінгів (близько 81 грн) має бути таким: рис (70%), цільнозернова пшениця (23%), цукор, сублімовані фрукти (5%), а також добавки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що матір Леслі Добсон з Каліфорнії (США) довела своє право не повертати на місце кошики з супермаркетів та магазинів. Нещодавно жінка пояснила свою позицію у резонансному TikTok-ролику, після чого її запросили на ранкове шоу Weekend Morning News.

А от жителька Австралії після візиту в один із супермаркетів мережі Aldi випадково помітила у своєму чеку незрозумілий платіж в $20. Ця сума дорівнювала 10% від всіх її покупок ($269,25) й маркувалась як "продукти"