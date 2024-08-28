Мальчик разбил в музее 3500-летнюю реликвию: он объяснил свой поступок и получил прощение

Отец мальчика был удивлен, когда увидел сына рядом с разбитой "банкой". Сначала он подумал, что это сделал кто-то другой.

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4-летний мальчик во время посещения музея в Израиле случайно разбил древний кувшин. Артефакт, который датируется бронзовым веком (между 2200 и 1500 годами до н.э.), был частью экспозиции в музее Гехта в Хайфе на протяжении 35 лет. Об этом пишет издание BBC.

Реликвию выставили у входа в заведение без защитного стекла, потому что администрация считает, что есть "особый шарм" в том, чтобы демонстрировать археологические находки в музее без барьеров.

По словам отца, мальчик слегка потянул кувшин на себя, чтобы посмотреть, что внутри, но случайно опрокинул и разбил экспонат. Мужчина, которого зовут Алекс, добавил, что был шокирован, когда увидел сына рядом с разбитой "банкой", и сначала решил, что это сделал кто-то другой.

Вместо того, чтобы наказать невнимательных посетителей, директор музея Инбал Ривлин сказала ребенку: "Не бойся, мы не имеем к тебе никаких претензий". После этого она пригласила семью на организованную экскурсию.

Разбитый кувшин в музее Фото: Hecht Museum staff

"Бывают случаи, когда экспонаты намеренно повреждают. К таким инцидентам мы относимся очень строго, в том числе с привлечением полиции. Впрочем, на этот раз кувшин случайно повредил маленький ребенок, поэтому реакция будет соответствующей", — пояснила Лихи Ласло, контент-менеджер музея Гехта.

По словам археологов, этот кувшин, скорее всего, использовали для перевозки вина и оливкового масла. Его нашли в Самарии (центральный Израиль) еще до времен библейского царя Давида и Соломона. Подобные сосуды часто выкапывают уже разбитыми или разделенными на части, поэтому этот артефакт считался особенно ценным.

Сейчас назначен эксперт, который займется реставрацией. Сотрудники музея уверяют, что кувшин восстановят в ближайшее время.

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