Хлопчик розбив в музеї 3500-річну реліквію: він пояснив свій вчинок й отримав прощення

Батько хлопчика був здивований, коли побачив сина поруч з розбитою "банкою". Спочатку він подумав, що це зробив хтось інший.

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4-річний хлопчик під час відвідування музею в Ізраїлі випадково розбив стародавній глечик. Артефакт, який датується бронзовим віком (між 2200 і 1500 роками до н.е.), був частиною експозиції в музеї Гехта в Хайфі упродовж 35 років. Про це пише видання BBC.

Реліквію виставили біля входу в заклад без захисного скла, бо адміністрація вважає, що є "особливий шарм" в тому, аби демонструвати археологічні знахідки у музеї без бар’єрів.

За словами батька, хлопчик злегка потягнув глечик на себе, аби подивитися, що всередині, але випадково перекинув й розбив експонат. Чоловік, якого звуть Алекс, додав, що був шокований, коли побачив сина поруч з розбитою "банкою", і спочатку вирішив, що це зробив хтось інший.

Замість того, щоб покарати неуважних відвідувачів, директорка музею Інбал Рівлін сказала дитині: "Не бійся, ми не маємо до тебе жодних претензій". Після цього вона запросила родину на організовану екскурсію.

Розбитий глек в музеї Фото: Hecht Museum staff

"Бувають випадки, коли експонати навмисно пошкоджують. До таких інцидентів ми ставимося дуже суворо, в тому числі із залученням поліції. Втім, цього разу глек випадково пошкодила маленька дитина, тож реакція буде відповідною", — пояснила Ліхі Ласло, контент-менеджер музею Гехта.

За словами археологів, цей глечик, швидше за все, використовували для перевезення вина та оливкової олії. Його знайшли в Самарії (центральний Ізраїль) ще до часів біблійного царя Давида та Соломона. Подібні посудини часто викопують вже розбитими або поділеними на частини, тож цей артефакт вважався особливо цінним.

Наразі призначено експерта, який займеться реставрацією. Співробітники музею запевняють, що глек відновлять найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що галерея сучасного мистецтва в Німеччині звільнила свого співробітника після того, як виявила, що художник-початківець повісив на виставці свою власну роботу.

А от у Музеї старого й нового мистецтва Тасманії (Австралія) розгорівся скандал через так звані "картини Пабло Пікассо", які насправді виявились фальшивками.