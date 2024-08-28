Семья за "копейки" превратила заброшенный фургон в дом своей мечты (фото)

Прежде чем начать ремонт в "доме на колесах" супруги занялись глубокой очисткой, вымыв его водой под высоким давлением.

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Супруги, 33-летняя Хейли Рубери и ее 40-летний партнер Бен, превратили старый фургон Van Royce 1989 года выпуска в дом своей мечты. Транспортное средство они купили на Facebook Marketplace всего за 500 фунтов стерлингов (около 27 тыс. грн). Об этом пишет издание The Mirror.

Изначально автомобиль выставили на продажу за 1500 фунтов стерлингов (82 тыс. грн), но покупатели нашли несколько проблем, главная из которых — повреждения от сырости. Хейли не растерялась и начала торговаться, снизив стартовую цену на 1000 фунтов стерлингов (около 54,6 тыс. грн).

"Нам всегда нравилась идея жить в фургоне. Впрочем, стоимость новой модели или масштабный проект реконструкции старой достигает 20-30 тысяч фунтов стерлингов (от 1 до 1,6 млн грн). Для нас это просто невыполнимо", — рассказывает миссис Рубери, которая регулярно публикует материалы о стиле жизни на своей странице в Instagram.

"Дом на колесах" стоил всего 500 фунтов Фото: Hayley Rubery | Instagram

Прежде чем приступить к ремонту супруги занялись глубокой очисткой, вымыв машину водой под высоким давлением. Также они использовали спрей для удаления плесени и остатков жира и пятна.

"Наш 34-летний дом на колесах стоимостью 500 фунтов стерлингов получил новую жизнь. Удивительно, как много можно изменить, имея небольшой бюджет и немного жира на локтях", — отметила Рубери.

Краску супругам подарили. Если бы пришлось заплатить из собственного кармана, то на это ушло бы около 150 фунтов за две банки белой и одну зеленую, чего было более чем достаточно, чтобы покрасить весь дом на колесах.

Фургон после покраски Фото: Hayley Rubery | Instagram

"Сначала мы планировали сохранить и отреставрировать имеющиеся шкафы, но сырость оказалась сильнее, чем мы думали. В конце концов, пришлось снять всю мебель и потолок", — признается пара.

Им пришлось заново герметизировать караван изнутри и снаружи, заново обшить потолок и переоборудовать кухню. На все это ушло всего 60 фунтов стерлингов.

"Это был труд с любовью. Полученный результат — это именно то, чего мы хотели", — добавила Хейли.

Фургон после ремонта Фото: Hayley Rubery | Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что 32-летний Дейл Ренкмор и 26-летняя Нэнси Керина из Лондона (Великобритания) за год сэкономили на аренде жилья 10 тысяч фунтов стерлингов (около 531 тыс. грн), приобретя и отремонтировав старую узкофюзеляжную лодку 1970-х годов. Пара не хотела связываться с ипотекой, поэтому это оказалось идеальным решением жилищного вопроса.

А вот американка Джина Мин из Калифорнии (США) не платит ни копейки за аренду жилья после того, как переехала в "раскладной домик" размером 2 х 2,5 м. Женщина купила теплицу всего за $200 (около 8 тыс. грн) в мебельном магазине и собрала ее менее чем за 10 часов.