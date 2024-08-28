Родина за "копійки" перетворила покинутий фургон на будинок своєї мрії (фото)

Перш ніж розпочати ремонт та фарбування "будинку на колесах" подружжя зайнялось глибоким очищенням, вимивши його водою під високим тиском.

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Подружжя, 33-річна Хейлі Рубері та її 40-річний партнер Бен, перетворили старий фургон Van Royce 1989 року випуску на будинок своєї мрії. Транспортний засіб вони купили на Facebook Marketplace всього за 500 фунтів стерлінгів (близько 27 тис. грн). Про це пише видання The Mirror.

Спочатку автомобіль виставили на продаж за 1500 фунтів стерлінгів (82 тис. грн), але покупці знайшли кілька проблем, головна з яких — пошкодження від сирості. Хейлі не розгубилась й почала торгуватися, знизивши стартову ціну на 1000 фунтів стерлінгів (близько 54,6 тис. грн).

"Нам завжди подобалася ідея жити у фургоні. Втім, вартість нової моделі або масштабний проєкт реконструкції старої сягає 20-30 тисяч фунтів стерлінгів (від 1 до 1,6 млн грн). Для нас це просто нездійсненно", — розповідає місис Рубері, яка регулярно публікує матеріали про стиль життя на своїй сторінці в Instagram.

"Будинок на колесах" коштував всього 500 фунтів Фото: Hayley Rubery | Instagram

Перш ніж розпочати ремонт та фарбування, подружжя зайнялось глибоким очищенням, вимивши машину водою під високим тиском. Також вони використали спрей для видалення плісняви та залишків жиру й плями.

"Наш 34-річний будинок на колесах вартістю 500 фунтів стерлінгів отримав нове життя. Дивно, як багато можна змінити, маючи невеликий бюджет і трохи жиру на ліктях", — зазначила Рубері.

Фарбу подружжю подарували. Якби довелось заплатити з власної кишені, то на це пішло б близько 150 фунтів за дві банки білої й одну зелену, чого було більш ніж достатньо, щоб пофарбувати весь будинок на колесах.

Фургон після фарбування Фото: Hayley Rubery | Instagram

"Спочатку ми планували зберегти та відреставрувати наявні шафи, але сирість виявилася сильнішою, ніж ми думали. Зрештою, довелося зняти всі меблі та стелю", — зізнається пара.

Їм довелося заново герметизувати караван зсередини та зовні, заново обшити стелю й переобладнати кухню. На все це пішло всього 60 фунтів стерлінгів.

"Це була праця з любов’ю. Одержаний результат — це саме те, чого ми хотіли", — додала Хейлі.

Фургон після ремонту Фото: Hayley Rubery | Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 32-річний Дейл Ренкмор та 26-річна Ненсі Керіна з Лондона (Велика Британія) за рік заощадили на оренді житла 10 тисяч фунтів стерлінгів (близько 531 тис. грн), придбавши й відремонтувавши старий вузькофюзеляжний човен 1970-х років. Пара не хотіла зв’язуватися з іпотекою, тож це виявилось ідеальним розв'язання житлового питання.

А от американка Джина Мін з Каліфорнії (США) не платить ані копійки за оренду житла після того, як переїхала в "розкладний будиночок" розміром 2 х 2,5 м. Жінка купила теплицю всього за $200 (близько 8 тис. грн) у меблевому магазині й склала її менш ніж за 10 годин.