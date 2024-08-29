Можно заработать: мужчина "охотится за сокровищами" после проведения фестиваля (видео)

Итан Овертон утверждает, что люди оставляют после себя много полезных вещей, которые могут быть еще использованы и принести пользу. Однако он придерживается нескольких правил.

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Итан Овертон отправился на "поиски сокровищ" после музыкального фестиваля, который проходил в Рединге (Англия). О своих находках он рассказал в одном из видео в TikTok.

Мужчина признался, что отправился на грязные поля после окончания фестиваля в выходные. Оказалось, что это отличное место для сбора бесплатных вещей. По его словам, это хороший способ неплохо заработать, но нужно следовать нескольким правилам.

Итан сказал, что есть границы, которые нужно соблюдать, например, не беспокоить людей в палатках, но он утверждает, что вполне можно смотреть на вещи, которые явно были оставлены.

"Лично я говорю, что если вы нашли телефон, дорогое электронное устройство или кошелек — сдайте его, не будьте хамом. Но если вы, как тот парень позади меня, нашли несколько надувных матрасов, угощайтесь. В общем, я скажу, что это очень хороший поступок", — объяснил он.

Итан заявил, что не знает, почему организаторы не открывают площадку для публики, чтобы те могли забрать все ненужное. Он сказал, что такие вещи, как спальные мешки и барбекю, можно было бы отдать на благотворительность, поскольку многие из них остаются без владельца и пропадают впустую.

Многие люди не могли прийти в себя от того, что обнаружил мужчина. Они были удивленны вещам, которые игнорируют посетители фестиваля после его окончания.

"Мой отец делал это около 20 лет назад на Гластонбери каждый год. Забирал все палатки и продавал их на eBay", "Мы любим ходить по магазинам после фестиваля Гластонбери", "Они должны открыть его для благотворительных организаций, чтобы те убирали, хранили, перепродавали и т.д.", "Даже если кажется, что вещь брошена, вы должны попытаться вернуть ее владельцу" — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина получил наследство в размере $10 млн от родителя, о котором не знал. Однако есть одна небольшая загвоздка, его семья не сможет пользоваться всеми деньгами сразу.

Также стало известно, что водолазы нашли нетронутый военный корабль в "идеальном" состоянии. Находка стала результатом многолетних кропотливых исследований. Теперь дайверам предстоит с тревогой ждать, пока Королевский флот официально идентифицирует судно.