Можна заробити: чоловік "полює за скарбами" після проведення фестивалю (відео)

Ітан Овертон стверджує, що люди залишають після себе багато корисних речей, які можуть бути ще використані та принести користь. Однак він дотримується кількох правил.

Related video

Ітан Овертон вирушив на "пошуки скарбів" після музичного фестивалю, який проходив у Редінгу (Англія). Про свої знахідки він розповів в одному з відео в TikTok.

Чоловік зізнався, що вирушив на брудні поля після закінчення фестивалю у вихідні. Виявилося, що це чудове місце для збору безкоштовних речей. За його словами, це хороший спосіб непогано заробити, але потрібно дотримуватися кількох правил.

Ітан сказав, що є межі, яких потрібно дотримуватися, наприклад, не турбувати людей у наметах, але він стверджує, що цілком можна дивитися на речі, які явно були залишені.

"Особисто я кажу, що якщо ви знайшли телефон, дорогий електронний пристрій або гаманець — здайте його, не будьте хамом. Але якщо ви, як той хлопець позаду мене, знайшли кілька надувних матраців, пригощайтеся. Загалом, я скажу, що це дуже хороший вчинок", — пояснив він.

Ітан заявив, що не знає, чому організатори не відкривають майданчик для публіки, щоб ті могли забрати все непотрібне. Він сказав, що такі речі, як спальні мішки й барбекю, можна було б віддати на благодійність, оскільки багато хто з них залишаються без власника і пропадають даремно.

Багато людей не могли отямитися від того, що виявив чоловік. Вони були здивовані речам, які ігнорують відвідувачі фестивалю після його закінчення.

"Мій батько робив це близько 20 років тому на Гластонбері щороку. Забирав усі намети й продавав їх на eBay", "Ми любимо ходити магазинами після фестивалю Гластонбері", "Вони повинні відкрити його для благодійних організацій, щоб ті прибирали, зберігали, перепродували тощо", "Навіть якщо здається, що річ покинута, ви повинні спробувати повернути її власнику", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік отримав спадок у розмірі $10 млн від батька, про який не знав. Однак є одна невелика заковика, його сім'я не зможе користуватися всіма грошима відразу.

Також стало відомо, що водолази знайшли незайманий військовий корабель в "ідеальному" стані. Знахідка стала результатом багаторічних кропітких досліджень. Тепер дайверам доведеться з тривогою чекати, поки Королівський флот офіційно ідентифікує судно.