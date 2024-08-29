Как выглядит город в США, где можно купить дом за $400 (видео)

В свое время Пайн-Блаф был крупным городом, в котором процветало сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.

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Город Пайн-Блафф в Арканзасе (США), который страдает от резкого сокращения населения и упадка экономики, стал настолько заброшенным, что дом здесь можно купить за $400-$500. О том, как некогда перспективный город оказался в столь плачевном состоянии, рассказал Майкл Шварц в документальном фильме на YouTube-канале Abandoned Atlas

В фильме можно увидеть множество домов разных размеров и качества, которых объединяет одно – крайняя заброшенность.

По словам автора, уровень упадка города "шокировал его".

"Кажется, каждый раз, когда я поворачиваю за угол, позади остается еще один заброшенный дом или здание", — говорит он.

На местном рынке недвижимости выставлено несколько домов, стоимость которых колеблется от $400 до $1000, желающих купить жилье за такие деньги не находится. Причиной является не только то, что на ремонт каждого такого дома новому владельцу придется потратить десятки тысяч долларов, чтобы привести его в жилой вид, но и другие факторы: высокий уровень преступности, в том числе убийств, отсутствие перспектив, работы, социальные проблемы.

После того как документальный фильм набрал миллионы просмотров за первые несколько недель, мэр Пайн-Блаффа Ширли Вашингтон ответила, что ее офис представляет ряд инициатив по решению проблемы заброшенных домов — поскольку она признала, что ее родной город охвачен "серьезными проблемами". Об этом пишет Daily Mail.

По ее словам, освещение проблем Пайн-Блаффа "служит призывом к действию" — однако причина его упадка уходит корнями в десятилетия.

После Второй мировой войны Пайн-Блафф был одним из самых процветающих регионов среднего запада и глубокого юга, когда его обилие сельскохозяйственных угодий соответствовало росту железных дорог. В какой-то момент фермерство в городе выросло до отрасли стоимостью $58 миллионов, что, в свою очередь, привело к росту населения.

Как сейчас выглядит Пайн-Блаф

Появление двух бумажных фабрик еще больше увеличило население до более чем 57 000 человек в 1970-х годах — на 25 000 человек больше, чем живет там сегодня.

Трудности в городе начались вместе с механизацией сельскохозяйственной отрасли. Это подорвало экономические основы, на которых был построен Пайн-Блафф, и последующий аутсорсинг производственных работ.

Перепись населения США в 2020 году показала сокращение количества населения города на 12,% за последние 10 лет (с 2010 по 2020 годы население Пайн-Блаффа сократилось с 49 000 до 41 250 жителей и продолжает убывать), что сделало Пайн-Блафф самым быстро сокращающимся городом страны.

Населенный пункт также может "похвастаться" одним из самых высоких показателей убийств — 56,5 жертв на каждые 100 000 человек. Это почти в 10 раз выше, чем средний показатель по стране — 6,5.

В 2015 году этот небольшой городок попал в заголовки газет после того, как было убито 18 человек, что поставило Пайн-Блафф на второе место после Детройта в рейтинге самых опасных метрополий в Америке.

Чтобы решить проблему большого количества заброшенных объектов недвижимости, разбросанных по всему городу, Вашингтон объявила о ряде инициатив, включая программу Pine Bluff Green Sweep, направленную на "обучение сообщества стандартам кодекса для предотвращения будущих нарушений и выявления любых недостатков".

Город также выделил средства на снос небезопасных объектов недвижимости, а также на поиск "инновационных решений" для тех, которые сносить не будут.

Ранее Фокус писал, что заброшенный аэропорт за $22 миллиарда превратится в город для 55 000 жителей.