Який вигляд має місто у США, де можна купити будинок за $400 (відео)

Свого часу Пайн-Блаф був великим містом, у якому процвітало сільське господарство і переробна промисловість.

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Місто Пайн-Блафф в Арканзасі (США), що страждає від різкого скорочення населення та занепаду економіки, стало настільки занедбаним, що будинок тут можна купити за $400-$500. Про те, як колись перспективне місто опинилося в такому жалюгідному стані, розповів Майкл Шварц у документальному фільмі на YouTube-каналі Abandoned Atlas

У фільмі можна побачити безліч будинків різних розмірів і якості, яких об'єднує одне — цілковита занедбаність.

За словами автора, рівень занепаду міста "шокував його".

"Здається, щоразу, коли я повертаю за ріг, позаду лишається ще один занедбаний будинок або будівля", — каже він.

На місцевому ринку нерухомості виставлено кілька будинків, вартість яких коливається від $400 до $1000, проте охочих купити житло за такі гроші не знаходиться. Причиною є не тільки те, що на ремонт кожного такого будинку новому власнику доведеться витратити десятки тисяч доларів, щоб привести його до житлового вигляду, а й інші чинники: високий рівень злочинності, зокрема вбивств, відсутність перспектив, роботи, соціальні проблеми.

Після того, як документальний фільм набрав мільйони переглядів за перші кілька тижнів, пані мер Пайн-Блаффа Ширлі Вашингтон відповіла, що її офіс представляє низку ініціатив щодо вирішення проблеми покинутих будинків — оскільки вона визнала, що її рідне місто охоплене "серйозними проблемами". Про це пише Daily Mail.

За її словами, висвітлення проблем Пайн-Блаффа "служить закликом до дії" — проте причина його занепаду йде корінням у десятиліття.

Після Другої світової війни Пайн-Блафф був одним з найбільш квітучих регіонів середнього заходу і глибокого півдня, коли його велика кількість сільськогосподарських угідь відповідала зростанню залізниць. У якийсь момент фермерство в місті зросло до галузі вартістю $58 мільйонів, що, своєю чергою, призвело до зростання населення.

Який зараз вигляд має Пайн-Блаф

Поява двох паперових фабрик сприяла зростанню населення до більш ніж 57 000 осіб у 1970-х роках — на 25 000 осіб більше, ніж живе там сьогодні.

Труднощі в місті почалися разом із механізацією сільськогосподарської галузі. Це підірвало економічні засади, на яких був побудований Пайн-Блафф, і подальший аутсорсинг виробничих робіт.

Перепис населення США 2020 року засвідчив скорочення кількості населення міста на 12,% за останні 10 років (із 2010 до 2020 року населення Пайн-Блаффа скоротилося з 49 000 до 41 250 жителів і продовжує зменшуватися), що зробило Пайн-Блафф містом країни, яке найшвидше скорочується.

Населений пункт також може "похизуватися" одним із найвищих показників убивств — 56,5 жертв на кожні 100 000 осіб. Це майже в 10 разів вище, ніж середній показник по країні — 6,5.

У 2015 році це невелике містечко потрапило в заголовки газет після того, як було вбито 18 осіб, що поставило Пайн-Блафф на друге місце після Детройта в рейтингу найнебезпечніших метрополій в Америці.

Щоб розв'язати проблему великої кількості занедбаних об'єктів нерухомості, розкиданих по всьому місту, Вашингтон оголосила про низку ініціатив, включно з програмою Pine Bluff Green Sweep, спрямованою на "навчання спільноти стандартам кодексу для запобігання майбутнім порушенням і виявлення будь-яких недоліків".

Місто також виділило кошти на знесення небезпечних об'єктів нерухомості та на пошук "інноваційних рішень" для тих, що не зноситимуть.

Раніше Фокус писав, що покинутий аеропорт за $22 мільярди перетвориться на місто для 55 000 жителів.