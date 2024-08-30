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МирФан

Женщина тратила ежедневно на еду меньше $2 и собрала денег на три дома (фото)

Как накопить деньги на свой дом, самая экономная женщина Японии, Саки Тамогами, сбережения, инвестирование
Фото: YouTube | Саки Тамогами благодаря экономии приобрела три дома

Несмотря на то, что Саки Тамогами достигла своей цели, она продолжает жить экономно и приумножать свой капитал, инвестируя в другие объекты недвижимости.

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37-летняя Саки Тамогами, которая работает агентом по недвижимости, прославилась как "самая экономная" женщина Японии. Она тратила минимум средств на еду, одежду и уход за собой, но зато накопила необходимую сумму, чтобы приобрести аж три дома — об этом она мечтала с 19 лет, пишет издание Oddity Central.

Во-первых, Тамогами решила сократить расходы на одежду: женщина очень тщательно ухаживала за собственными вещами, чтобы пользоваться ими как можно дольше. Кроме того, родственники и друзья отдавали ей свою ненужную одежду.

Во-вторых, Саки сократила расходы на еду, обходясь преимущественно дешевыми блюдами, такими как лапша, тосты и овощами по скидкам. Иногда она ела прямо из кастрюли, чтобы не тратиться на посуду. Ее бюджет в день составлял всего 1,4 доллара (около 56 гривен).

Вместо того, чтобы платить за косметику или прическу, женщина фактически превратила свои волосы в источник монетизации, продавая их после стрижки примерно за 20 долларов.

Как накопить деньги на свой дом, самая экономная женщина Японии, Саки Тамогами, сбережения, инвестирование Fullscreen
Саки Тамогами прославилась как самая "экономная" женщина Японии
Фото: коллаж Фокус

В возрасте 27 лет Тамогами собрала достаточно денег, чтобы купить за $69 000 недвижимость в Сайтами, что к северу от Токио. Она сразу же сдала дом в аренду, используя ежемесячную арендную плату для выплаты ипотеки. Позже приобрела второе жилье за 124 000 долларов, а затем и третье — стоимостью 256 000 долларов.

Несмотря на то, что Саки достигла своей цели, она продолжает жить экономно и откладывать деньги. Японка открыла кафе на первом этаже одного из своих домов и планирует в будущем инвестировать в другие объекты недвижимости.

Эта история получила неоднозначные отзывы от общественности: одни люди хвалят женщину за преданность делу, а другие предупреждают, что она рискует своей жизнью, потребляя некачественную пищу и пренебрегая ежедневными потребностями ради материальной выгоды.

Напомним, ранее Фокус писал, что 32-летний Дейл Ренкмор и 26-летняя Нэнси Керина из Лондона (Великобритания) за год сэкономили на аренде жилья 10 тысяч фунтов стерлингов (около 531 тыс. грн), приобретя и отремонтировав старую узкофюзеляжную лодку 1970-х годов. Пара не хотела связываться с ипотекой, поэтому это оказалось идеальным решением жилищного вопроса.

А вот американка Джина Мин из Калифорнии (США) не платит ни копейки за аренду жилья после того, как переехала в "раскладной домик" размером 2 х 2,5 м. Женщина купила теплицу всего за $200 (около 8 тыс. грн) в мебельном магазине и собрала ее менее чем за 10 часов.