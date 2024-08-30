Женщина тратила ежедневно на еду меньше $2 и собрала денег на три дома (фото)

Несмотря на то, что Саки Тамогами достигла своей цели, она продолжает жить экономно и приумножать свой капитал, инвестируя в другие объекты недвижимости.

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37-летняя Саки Тамогами, которая работает агентом по недвижимости, прославилась как "самая экономная" женщина Японии. Она тратила минимум средств на еду, одежду и уход за собой, но зато накопила необходимую сумму, чтобы приобрести аж три дома — об этом она мечтала с 19 лет, пишет издание Oddity Central.

Во-первых, Тамогами решила сократить расходы на одежду: женщина очень тщательно ухаживала за собственными вещами, чтобы пользоваться ими как можно дольше. Кроме того, родственники и друзья отдавали ей свою ненужную одежду.

Во-вторых, Саки сократила расходы на еду, обходясь преимущественно дешевыми блюдами, такими как лапша, тосты и овощами по скидкам. Иногда она ела прямо из кастрюли, чтобы не тратиться на посуду. Ее бюджет в день составлял всего 1,4 доллара (около 56 гривен).

Вместо того, чтобы платить за косметику или прическу, женщина фактически превратила свои волосы в источник монетизации, продавая их после стрижки примерно за 20 долларов.

Саки Тамогами прославилась как самая "экономная" женщина Японии Фото: коллаж Фокус

В возрасте 27 лет Тамогами собрала достаточно денег, чтобы купить за $69 000 недвижимость в Сайтами, что к северу от Токио. Она сразу же сдала дом в аренду, используя ежемесячную арендную плату для выплаты ипотеки. Позже приобрела второе жилье за 124 000 долларов, а затем и третье — стоимостью 256 000 долларов.

Несмотря на то, что Саки достигла своей цели, она продолжает жить экономно и откладывать деньги. Японка открыла кафе на первом этаже одного из своих домов и планирует в будущем инвестировать в другие объекты недвижимости.

Эта история получила неоднозначные отзывы от общественности: одни люди хвалят женщину за преданность делу, а другие предупреждают, что она рискует своей жизнью, потребляя некачественную пищу и пренебрегая ежедневными потребностями ради материальной выгоды.

Напомним, ранее Фокус писал, что 32-летний Дейл Ренкмор и 26-летняя Нэнси Керина из Лондона (Великобритания) за год сэкономили на аренде жилья 10 тысяч фунтов стерлингов (около 531 тыс. грн), приобретя и отремонтировав старую узкофюзеляжную лодку 1970-х годов. Пара не хотела связываться с ипотекой, поэтому это оказалось идеальным решением жилищного вопроса.

А вот американка Джина Мин из Калифорнии (США) не платит ни копейки за аренду жилья после того, как переехала в "раскладной домик" размером 2 х 2,5 м. Женщина купила теплицу всего за $200 (около 8 тыс. грн) в мебельном магазине и собрала ее менее чем за 10 часов.