Жінка витрачала щодня на їжу менше $2 та назбирала грошей на три будинки (фото)

Попри те, що Сакі Тамогамі досягла своєї мети, вона продовжує жити економно та примножувати свій капітал, інвестуючи в інші об'єкти нерухомості.

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37-річна Сакі Тамогамі, яка працює агенткою з нерухомості, прославилась як "найощадливіша" жінка Японії. Вона витрачала мінімум коштів на їжу, одяг та догляд за собою, але натомість накопичила необхідну суму, щоб придбати аж три будинки – про це вона мріяла з 19 років, пише видання Oddity Central.

По-перше, Тамогамі вирішила скоротити витрати на одяг: жінка дуже ретельно доглядала за власними речами, щоб користуватися ними якнайдовше. Крім того, родичі та друзі віддавали їй свій непотрібний одяг.

По-друге, Сакі скоротила витрати на їжу, обходячись переважно дешевими стравами, такими як локшина, тости й овочами по знижках. Іноді вона їла прямо з каструлі, щоб не витрачатись на посуд. Її бюджет на день становив всього 1,4 долара (близько 56 гривень).

Замість того, щоб платити за косметику чи зачіску, жінка фактично перетворила своє волосся на джерело монетизації, продаючи його після стрижки приблизно за 20 доларів.

Сакі Тамогамі прославилась як "найощадливіша" жінка Японії Фото: колаж Фокус

У віці 27 років Тамогамі назбирала достатньо грошей, щоб купити за $69 000 нерухомість у Сайтамі, що на північ від Токіо. Вона одразу ж здала будинок в оренду, використовуючи щомісячну орендну плату для виплати іпотеки. Згодом придбала друге помешкання за 124 000 доларів, а потім й третє — вартістю 256 000 доларів.

Попри те, що Сакі досягла своєї мети, вона продовжує жити економно та відкладати гроші. Японка відкрила кафе на першому поверсі одного зі своїх будинків й планує в майбутньому інвестувати в інші об'єкти нерухомості.

Ця історія отримала неоднозначні відгуки від громадськості: одні люди хвалять жінку за відданість справі, а інші попереджають, що вона ризикує своїм життям, споживаючи неякісну їжу і нехтуючи щоденними потребами заради матеріальної вигоди.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 32-річний Дейл Ренкмор та 26-річна Ненсі Керіна з Лондона (Велика Британія) за рік заощадили на оренді житла 10 тисяч фунтів стерлінгів (близько 531 тис. грн), придбавши й відремонтувавши старий вузькофюзеляжний човен 1970-х років. Пара не хотіла зв’язуватися з іпотекою, тож це виявилось ідеальним розв'язання житлового питання.

А от американка Джина Мін з Каліфорнії (США) не платить ані копійки за оренду житла після того, як переїхала в "розкладний будиночок" розміром 2 х 2,5 м. Жінка купила теплицю всього за $200 (близько 8 тис. грн) у меблевому магазині й склала її менш ніж за 10 годин.