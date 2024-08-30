2-летний мальчик, которого называют "маленьким Пикассо", продал картину за 250 тысяч фунтов

Мать мальчика Лиза и ее муж Филипп открыли художественный талант своего сына случайно во время отпуска в Италии в прошлом году.

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2-летнему мальчику Лорану Шварцу, которого называют "маленьким Пикассо", предложили 250 тысяч фунтов стерлингов (13,6 млн грн) за полотно. Ранее около 30 его красочных работ продали коллекционерам по цене от 8 до 12 тысяч фунтов стерлингов (от 434 до 652 тыс. грн) за каждую. Об этом пишет издание The Sun.

Сообщается, что покупатель из США предложил ошеломляющую сумму в 250 тысяч фунтов стерлингов за дебютную работу Шварца под названием "Пальцы".

32-летняя мама мальчика Лиза из Баварии (Германия) рассказывает, что еще более 20 тысяч поклонников надеются приобрести одну из его работ, а некоторые из коллекционеров приходили к ним домой.

Лиза и ее муж Филипп открыли художественный талант своего сына случайно во время отпуска в Италии в прошлом году. Мальчик не выходил из детской комнаты для рисования, поэтому родители сделали ему студию дома.

Работы мальчика покупают за сотни тысяч фунтов Фото: Instagram

"Лоран интегрирует в свои абстракции заметные фигуры. Там можно увидеть разных животных, например, его любимых слонов, динозавров и лошадей. Для него очень важно, чтобы это было ярко и красочно, поэтому коричневый и другие скучные цвета не подходят", — пояснила женщина.

Когда мать поделилась первой работой ребенка в Instagram, нью-йоркский арт-критик сказал, что он имеет "исключительный талант".

Деньги от продажи картин юного художника идут на сберегательный счет. Мальчик сможет распоряжаться этими средствами, когда ему исполнится 18 лет.

"Я ужасно горжусь Лораном. Он ежедневно получает письма от поклонников", — добавила Лиза.

Картина Лорана Шварца Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал о матери, которая позволяла маленькому сыну рисовать на стенах и теперь рассказала, кем он стал. Сантьяго-Даниэль, которому сейчас четыре года, рисовал аж так много, что матери пришлось делать косметический ремонт перед переездом из съемной квартиры.

А вот самая богатая женщина Австралии Джина Ринегарт оказалась недовольна картиной художника Винсента Наматижиры, на которой изображен ее портрет. Женщина обратилась к директору выставки с просьбой убрать работу.