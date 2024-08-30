2-річний хлопчик, якого називають "маленьким Пікассо", продав картину за 250 тисяч фунтів

Ліза та її чоловік Філіп відкрили художній талант свого сина випадково під час відпустки в Італії минулого року.

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2-річному хлопчику Лорану Шварцу, якого називають "маленьким Пікассо", запропонували 250 тисяч фунтів стерлінгів (13,6 млн грн) за полотно. Раніше близько 30 його барвистих робіт продали колекціонерам за ціною від 8 до 12 тисяч фунтів стерлінгів (від 434 до 652 тис. грн) за кожну. Про це пише видання The Sun.

Повідомляється, що покупець з США запропонував приголомшливу суму в 250 тисяч фунтів стерлінгів за дебютну роботу Шварца під назвою "Пальці".

32-річна мама хлопчика Ліза з Баварії (Німеччина) розповідає, що ще понад 20 тисяч шанувальників сподіваються придбати одну з його робіт, а деякі з колекціонерів приходили до них додому.

Ліза та її чоловік Філіп відкрили художній талант свого сина випадково під час відпустки в Італії минулого року. Хлопчик не виходив з дитячої кімнати для малювання, тож батьки зробили йому студію вдома.

Роботи хлопчика купують за сотні тисяч фунтів Фото: Instagram

"Лоран інтегрує у свої абстракції помітні фігури. Там можна побачити різних тварин, наприклад, його улюблених слонів, динозаврів та коней. Для нього дуже важливо, щоб це було яскраво і барвисто, тому коричневий та інші нудні кольори не підходять", — пояснила жінка.

Коли матір поділилася першою роботою дитини в Instagram, нью-йоркський арткритик сказав, що він має "винятковий талант".

Гроші від продажу картин юного художника йдуть на ощадний рахунок. Хлопчик зможе розпоряджатися цими коштами, коли йому виповниться 18 років.

"Я страшенно пишаюся Лораном. Він щодня отримує листи від шанувальників", — додала Ліза.

Картина Лорана Шварца Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав про матір, яка дозволяла маленькому синові малювати на стінах і тепер розповіла, ким він став. Сантьяго-Даніель, якому зараз чотири роки, малював аж так багато, що матері довелося робити косметичний ремонт перед переїздом з орендованої квартири.

А от найбагатша жінка Австралії Джина Рінегарт виявилася незадоволеною картиною художника Вінсента Наматіжири, на якій зображено її портрет. Жінка звернулася до директора виставки з проханням прибрати роботу.