В Румынии женщина подпирала дверь куском янтаря за миллион евро

Огромный кусок редкого черного янтаря весит почти 3,5 кг. Но пожилая румынка думала, что это просто камень.

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Румыния входит в число стран мира, имеющих огромные месторождения янтаря. А уезд Бузэу является одним из районов, где этот полудрагоценный камень встречается в изобилии. Обычно тут добывают особенный, черный янтарь, который также называют "янтарь Бузэу", или "камень Бузэу". Но старушка из поселка Колцы не знала, что нашла ценный янтарь, а не просто удобный валун, которым можно подпирать дверь. Стоимость "подпорки" – более миллиона евро, а возраст – до 70 миллионов лет. Об этом пишет Stirile.

Самородок черного янтаря в музее Фото: Facebook Muzeul de Chihlimbar

Пожилая дама нашла валун весом около 3,5 кг несколько десятилетий назад. Она не знала, что дверь подпирает такое сокровище. Не знали об этом и воры, которые однажды ворвались в ее дом. Они украли украшения, но не янтарь у двери. Зато вор о него споткнулся, из-за чего на валуне появился скол. В итоге его ценность узнали только наследники женщины после ее смерти. Они продали янтарь, который теперь стал собственностью государства и украшает музей янтаря в Бузэу.

Ему от 40 до 70 миллионов лет и он является самым большим в мире самородком черного янтаря.

Отмечается, что в Бузэу кроме черного янтаря добывают также золотистый и красный, который еще называют "вишневым янтарем". В некоторых кусках янтаря есть ценные вкрапления ископаемых останков паукообразных, ракообразных, многоножек, рептилий, перьев птиц, шерсти животных. На охраняемой территории находится бывший янтарный рудник Strâmba, известный как один из самых продуктивных.

Колье из черного румынского янтаря Фото: Facebook Muzeul de Chihlimbar

А черный янтарь из Румынии настолько отличается от других видом янтаря, что даже получил от геолога Оскара Хелма название "румынит", чтобы отличать его от других видов. Жители района коммуны Колцы верят, что кусочки янтаря, которые они находят в своих горах, приносят удачу, и хранят их в своих домах.

Напомним, недавно канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp заявила, что в шахте Карове в Ботсване выкопала алмаз весом 2492 карата. Огромный камень с трудом умещается на ладони.